Cân tài ứng viên thay thế cố vấn “diều hâu” của ông Trump

Ngày 10/9, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo ông đã yêu cầu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (phải) từ chức. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến ông Bolton bị sa thải là do bất đồng với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các cộng sự khác của ông chủ Nhà Trắng về một số vấn đề. Ảnh: NYP. Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết sẽ lựa chọn người "kế nhiệm" vị trí Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong số 5 ứng viên mà ông đang xem xét và sẽ công bố vào tuần tới. Mặc dù tên của những người này chưa được tiết lộ, nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo (phải) và Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (trái) được cho là hai ứng viên sáng giá nhất. Ảnh: SA. Ngày 12/9, đài CNN đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng bổ nhiệm Ngoại trưởng Mike Pompeo làm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, để ông Pompeo đồng thời đảm nhận cả hai vị trí Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh quốc gia. Ảnh: MJ. Ngoại trưởng Mike Pompeo sinh ngày 30/12/1963 tại Orange, bang California. Ông là một doanh nhân, chính trị gia người Mỹ. Năm 1986, ông tốt nghiệp Học viện quân sự West Point với chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí. Năm 1994, ông nhận bằng Luật của Đại học Harvard. Ảnh: NRP. Ông Pompeo là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ông đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền Tổng thống Barack Obama đã ký kết với Iran. Ngoài ra, ông Pompeo từng hỗ trợ Chính phủ Mỹ thu thập thông tin dữ liệu của người dân nước này. Ảnh: VOX. Ngày 18/11/2016, Tổng thống Trump thông báo việc đề cử ông Pompeo vào vị trí Giám đốc CIA và được Thượng viện Mỹ thông qua vào ngày 23/1/2017. Ảnh: NR. Đến tháng 3/2018, Tổng thống Trump bất ngờ đưa ra thông báo cách chức Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đề cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo lên thay thế. Ông Pompeo chính thức trở thành vị quan chức ngoại giao hàng đầu nước Mỹ vào tháng 4/2018. Ảnh: ST. Trong khi đó, ông Stephen, sinh năm 1963, đã tốt nghiệp trường Đại học Michigan với tấm bằng cử nhân về Khoa học Chính trị và Nga năm 1984. Ảnh: SCMP. Trước khi bước chân vào chính trị, ông Stephen là một doanh nhân và từng nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch tập đoàn Ford. Ông là Giám đốc Viện Cộng hòa Quốc tế (của Mỹ) tại thủ đô Moscow, Nga, trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 1994. Ảnh: ST. Ông Stephen Biegun cũng từng nắm giữ nhiều vị trí trong chính phủ liên bang như Thư ký điều hành của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, có nhiệm vụ báo cáo Cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh: Politico. Ông từng đóng vai trò là cố vấn chính sách đối ngoại cho cựu ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa Sarah Palin, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông John McCain hồi năm 2008. Ảnh: KH. Hồi tháng 8/2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố bổ nhiệm ông Stephen Biegun làm Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên. Ảnh: Yonhap. “Ông Stephen Biegun sẽ dẫn dắt chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên và dẫn đầu các nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phi hạt nhân hóa cuối cùng, toàn diện và có thể kiểm chứng của Triều Tiên”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết một năm trước. Ảnh: Nikkei. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (Nguồn: Al Jazeera)

