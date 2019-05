Người Nhật phấn khích khi ông Trump trao giải sumo

Khi Tổng thống Trump bước vào, tất cả các khán giả đều đứng dậy và lấy điện thoại để chụp hình tổng thống Mỹ. Khán giả thích thú khi nhà lãnh đạo Mỹ đến xem môn thể thao truyền thống của nước Nhật. Ảnh: Kyodo. Việc xem sumo là một phần trong "kế hoạch thu hút" của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với người đứng đầu Nhà Trắng, bên cạnh việc mời ông Trump chơi golf và ăn món bánh kẹp double cheeseburger vào bữa trưa. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang tỏ ý không hài lòng về thâm hụt thương mại giữa hai nước. Ảnh: Kyodo. Liên đoàn sumo Nhật Bản đã phải thay đổi một số quy định để đảm bảo an ninh cho sự kiện. Bên cạnh việc giảm nửa số vé bán ra trong ngày, hành vi ném miếng lót để ngồi (nhằm bày tỏ sự thất vọng) cũng bị cấm. Ảnh: AP. Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân được sắp xếp ghế để ngồi, mặc dù theo truyền thống khi vào nhà thi đấu sumo, khán giả phải ngồi bệt. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ Donald Trump là người có hứng thú với các môn thể thao đối kháng. Ông là người rất hâm mộ môn vật biểu diễn (WWE) tại Mỹ. Ảnh: AP Tổng thống Mỹ cho biết ông luôn muốn được xem trực tiếp sumo và nói rằng ông đã có "một buổi tối không thể tin được". Ảnh: AP. Trong giải đấu kéo dài 15 ngày, nhà vô địch sumo đã được xác định từ trước khi ông Trump tới xem trận đấu cuối cùng. Đó là Asanoyama Hideki, võ sĩ nặng 176 kg. Ảnh: Kyodo. Chiếc cúp dành cho nhà vô địch cũng được thửa riêng cho sự kiện, có tên gọi là "Cúp Tổng thống", nặng gần 32 kg bằng bạc và có một số chi tiết bằng vàng. Ở trên đỉnh cúp là con đại bàng, đại diện cho nước Mỹ. Ảnh: AP. Sau khi trận đấu kết thúc, ông Trump bước lên bục và trao phần thưởng cho nhà vô địch 25 tuổi Asanoyama. Người xem rất phấn khích và vỗ tay nhiệt liệt khi ông Trump đọc tên võ sĩ và triều đại mới bằng tiếng Nhật. Ảnh: AP. Do chiếc cúp khá nặng, ông Trump được một nhân viên giúp đỡ để trao nó cho võ sĩ Asanoyama. Ảnh: AP. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

Khi Tổng thống Trump bước vào, tất cả các khán giả đều đứng dậy và lấy điện thoại để chụp hình tổng thống Mỹ. Khán giả thích thú khi nhà lãnh đạo Mỹ đến xem môn thể thao truyền thống của nước Nhật. Ảnh: Kyodo. Việc xem sumo là một phần trong "kế hoạch thu hút" của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với người đứng đầu Nhà Trắng, bên cạnh việc mời ông Trump chơi golf và ăn món bánh kẹp double cheeseburger vào bữa trưa. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang tỏ ý không hài lòng về thâm hụt thương mại giữa hai nước. Ảnh: Kyodo. Liên đoàn sumo Nhật Bản đã phải thay đổi một số quy định để đảm bảo an ninh cho sự kiện. Bên cạnh việc giảm nửa số vé bán ra trong ngày, hành vi ném miếng lót để ngồi (nhằm bày tỏ sự thất vọng) cũng bị cấm. Ảnh: AP. Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân được sắp xếp ghế để ngồi, mặc dù theo truyền thống khi vào nhà thi đấu sumo, khán giả phải ngồi bệt. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ Donald Trump là người có hứng thú với các môn thể thao đối kháng. Ông là người rất hâm mộ môn vật biểu diễn (WWE) tại Mỹ. Ảnh: AP Tổng thống Mỹ cho biết ông luôn muốn được xem trực tiếp sumo và nói rằng ông đã có "một buổi tối không thể tin được". Ảnh: AP. Trong giải đấu kéo dài 15 ngày, nhà vô địch sumo đã được xác định từ trước khi ông Trump tới xem trận đấu cuối cùng. Đó là Asanoyama Hideki, võ sĩ nặng 176 kg. Ảnh: Kyodo. Chiếc cúp dành cho nhà vô địch cũng được thửa riêng cho sự kiện, có tên gọi là "Cúp Tổng thống", nặng gần 32 kg bằng bạc và có một số chi tiết bằng vàng. Ở trên đỉnh cúp là con đại bàng, đại diện cho nước Mỹ. Ảnh: AP. Sau khi trận đấu kết thúc, ông Trump bước lên bục và trao phần thưởng cho nhà vô địch 25 tuổi Asanoyama. Người xem rất phấn khích và vỗ tay nhiệt liệt khi ông Trump đọc tên võ sĩ và triều đại mới bằng tiếng Nhật. Ảnh: AP. Do chiếc cúp khá nặng, ông Trump được một nhân viên giúp đỡ để trao nó cho võ sĩ Asanoyama. Ảnh: AP. *) Title do Kiến Thức biên tập lại