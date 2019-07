Cám cảnh "giấc mơ Mỹ" vỡ mộng ở biên giới với Mexico

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy nhiều người nhập cư trái phép tiếp tục bị bắt giữ sau khi vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) Các nhân viên thuộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ canh chừng một số di dân vừa vượt sông Rio Grande gần Mission, bang Texas, ngày 26/7. Người đàn ông này đến từ Cộng hòa Dominica cũng đã phải dừng chân sau khi mạo hiểm vượt sông Rio Grande. Không trốn tránh, nhiều gia đình nhập cư tự tìm đến lực lượng tuần tra biên giới Mỹ để xin tị nạn. Các di dân đến từ Mexico, El Salvador, Trung Quốc và Colombia không "qua mắt" được lực lượng an ninh Mỹ sau khi vượt sông Rio Grande trái phép để vào Mỹ. Bé gái nhập cư 4 tuổi đến từ Ecuador theo mẹ vượt biên vào Mỹ với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi tất dính đầy bùn đất của bé gái 8 tuổi sau khi vượt chặng hành trình dài đến Mission, Texas, ngày 26/7. Các di dân được đưa lên xe buýt sau khi "tự nộp mình" cho lực lượng tuần tra biên giới Mỹ gần Penitas, bang Texas, ngày 28/7. Cô Madelen và con gái Sophia, 7 tuổi, đến từ Vezezuela cũng tự tìm đến lực lượng an ninh Mỹ sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ hôm 25/7. Hai mẹ con cô Madelen ngồi trên xe của lực lượng Mỹ ngày 25/7. Lực lượng an ninh dùng ống nhòm quan sát khu vực bờ sông Rio Grande ở Mission, Texas, ngày 25/7. Bình nước và đôi dép của di dân bị bỏ lại ở Mission, bang Texas, ngày 25/7. Một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đang truy tìm các di dân vượt biên trái phép vào Mỹ qua sông Rio Grande hôm 26/7. Mời độc giả xem thêm video: Người nhập cư ở Mỹ thấp thỏm khi ông Donald Trump đắc cử (Nguồn: VTC14)

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy nhiều người nhập cư trái phép tiếp tục bị bắt giữ sau khi vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) Các nhân viên thuộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ canh chừng một số di dân vừa vượt sông Rio Grande gần Mission, bang Texas, ngày 26/7. Người đàn ông này đến từ Cộng hòa Dominica cũng đã phải dừng chân sau khi mạo hiểm vượt sông Rio Grande. Không trốn tránh, nhiều gia đình nhập cư tự tìm đến lực lượng tuần tra biên giới Mỹ để xin tị nạn. Các di dân đến từ Mexico, El Salvador, Trung Quốc và Colombia không "qua mắt" được lực lượng an ninh Mỹ sau khi vượt sông Rio Grande trái phép để vào Mỹ. Bé gái nhập cư 4 tuổi đến từ Ecuador theo mẹ vượt biên vào Mỹ với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi tất dính đầy bùn đất của bé gái 8 tuổi sau khi vượt chặng hành trình dài đến Mission, Texas, ngày 26/7. Các di dân được đưa lên xe buýt sau khi "tự nộp mình" cho lực lượng tuần tra biên giới Mỹ gần Penitas, bang Texas, ngày 28/7. Cô Madelen và con gái Sophia, 7 tuổi, đến từ Vezezuela cũng tự tìm đến lực lượng an ninh Mỹ sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ hôm 25/7. Hai mẹ con cô Madelen ngồi trên xe của lực lượng Mỹ ngày 25/7. Lực lượng an ninh dùng ống nhòm quan sát khu vực bờ sông Rio Grande ở Mission, Texas, ngày 25/7. Bình nước và đôi dép của di dân bị bỏ lại ở Mission, bang Texas, ngày 25/7. Một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đang truy tìm các di dân vượt biên trái phép vào Mỹ qua sông Rio Grande hôm 26/7. Mời độc giả xem thêm video: Người nhập cư ở Mỹ thấp thỏm khi ông Donald Trump đắc cử (Nguồn: VTC14)