Ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 40.000, nước Mỹ giờ ra sao?

Tính đến 6h ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã vượt 40.000 người. (Nguồn ảnh: Reuters)



Cụ thể, số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ hiện là 40.565 người, cao nhất thế giới. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 764.265 ca.



Hiện tại, nước Mỹ vẫn đang "căng mình" đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, ngày 15/4, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch COVID-19.



"Mặc dù chúng ta vẫn phải cảnh giác nhưng rõ ràng, chiến lược quyết liệt của chúng ta đang hiệu quả. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, song các dữ liệu cho thấy toàn quốc đã vượt qua đỉnh dịch", Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng với lực lượng đặc biệt ứng phó COVID-19.



Hôm 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra quá trình mở cửa kinh tế trở lại sau COVID-19 theo từng giai đoạn, song thống đốc các bang sẽ đảm nhận tiến trình này.



Trong khi đó, người dân ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ hôm 18/4 đã biểu tình để phản đối lệnh kéo dài phong tỏa, hạn chế đi lại và đóng cửa hầu hết các cơ sở kinh doanh,... Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình, cho rằng nên mở cửa trở lại ở các bang dịch bệnh không quá nghiêm trọng.

Bức ảnh chụp ruộng rau xà lách ở Holtville, California, bị phá bỏ hôm 15/4 do các nhà hàng tiêu thụ đóng cửa.



Một nhân viên y tế ngồi nghỉ tại Trung tâm y tế Tulane ở New Orleans, Louisiana, hôm 14/4.



Một số người tham gia biểu tình phản đối việc kéo dài lệnh phong tỏa và đóng cửa doanh nghiệp ở Richmond, Virginia, ngày 16/4.



Nhân viên y tế mệt mỏi tại Trung tâm y tế Maimonides ở Brooklyn, New York, hôm 14/4.



Hashim, một nhân viên làm việc trong trung tâm y tế, gặp con gái qua cửa kính ở New Rochelle, New York, ngày 11/4.



Hàng trăm cư dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chờ đến lượt nhận hàng hóa ở Texas hôm 17/4. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

