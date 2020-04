Ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng, bao giờ Mỹ mở cửa lại nền kinh tế?

Tính đến ngày 22/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 820.600 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 45.960 người tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Dù tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và một số quan chức y tế công cộng cảnh báo rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế quá nhanh có thể dẫn tới nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát, Tổng thống Trump ngày 22/4 thông báo các bang nước này sẽ nối lại hoạt động kinh tế một cách an toàn. "Các bang đang trở lại an toàn. Đất nước chúng ta đang bắt đầu nối lại các hoạt động kinh tế", ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter hôm 22/4. Đáng chú ý, bang Georgia đã "bật đèn xanh" cho các phòng tập, hiệu làm tóc, làm đẹp,... mở cửa trở lại từ ngày 24/4. Trước đó, ngày 15/4, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã qua đỉnh dịch COVID-19. Đến ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố những chỉ dẫn cấp liên bang về việc mở lại nền kinh tế, giao các Thống đốc bang trách nhiệm tự quyết trong các động thái mở cửa lại với nền kinh tế của từng địa phương. “Chúng ta sẽ không mở cửa tất cả cùng lúc mà sẽ tiến hành từng bước thận trọng và theo thời gian”, Tổng thống Trump nói. Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng công bố kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang bảo đảm kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Trong giai đoạn 1, các trường học, nơi trông giữ trẻ vẫn phải đóng cửa, không được tụ tập quá 10 người nếu không thực hiện được việc giãn cách xã hội hợp lý. Giảm thiểu các hoạt động đi lại không cần thiết, khuyến khích làm việc trực tuyến, đóng cửa các khu vực chung ở các văn phòng. Các địa điểm như nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập gym,... có thể hoạt động trở lại nếu đảm bảo quy định giãn cách xã hội. Trong khi đó, các quán bar vẫn phải đóng cửa. Trong giai đoạn 2, có thể áp dụng cho các bang và khu vực “không có bằng chứng cho thấy tình trạng gia tăng trở lại” các ca nhiễm. Trường học có thể mở cửa trở lại, các quán bar cũng có thể bắt đầu hoạt động với số lượng người tham gia hạn chế. Nhưng trong giai đoạn này, tránh tụ tập theo nhóm quá 50 người khi không thể bảo đảm giãn cách xã hội. Trong giai đoạn 3, những người dễ bị tổn hại sức khỏe có thể tái tương tác cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo giãn cách xã hội; không hạn chế nhân sự tại các nơi làm việc; việc tới thăm các cơ sở dưỡng lão, bệnh viện được cho phép. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

