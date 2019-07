"Bộ trưởng dầu mỏ IS" chết thảm trên chiến trường Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 14/7, "Bộ trưởng dầu mỏ IS" Thabit Sobhi Fahd Al-Ahmad đã bị lực lượng SDF tiêu diệt trong chiến dịch quân sự bên trong tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Được biết, Thabit Sobhi Fahd Al-Ahmad là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của tổ chức khủng bố IS tại tỉnh Deir Ezzor. Hắn ta chịu trách nhiệm buôn lậu dầu mỏ từ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm IS tại Syria và Iraq. Ảnh: AMN. "Al-Ahmad được cho là một trong những kẻ đứng đằng sau các 'chính sách' kinh tế của nhóm khủng bố IS trong khoảng thời gian chúng chiếm đóng phần lớn khu vực Đông Syria và Tây Iraq", AMN đưa tin. Ảnh: SF. Cái chết của Al-Ahmad là một cú giáng mạnh xuống nhóm phiến quân IS bởi hắn là một trong những tay chân thân cận của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi. Ảnh: SF. Trong diễn biến khác, trang Hawar News, dẫn nguồn tin địa phương ở Afrin cho biết, hàng chục tay súng IS đã được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ tới vùng Afrin, Syria. Ảnh: ZA. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân đồng minh của họ đã đưa 30 chiến binh IS được Ankara đào tạo tại tỉnh Hatay trước đó tới vùng al-Shieh", nguồn tin cho hay. Ảnh: Kurdistan24. Trang Hawar cũng nhấn mạnh rằng hàng nghìn tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần đây đã được điều động tới Afrin từ tỉnh Idlib. Ảnh: AJ. "Nhóm IS được đào tạo kỹ càng đang được triển khai tới vùng Afrin trong bối cảnh Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đưa số trang thiết bị quân sự lớn tới khu vực biên giới với Syria để mở chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd tại Đông Bắc Syria", FNA đưa tin. Ảnh: Guardian. Mời độc giả xem thêm video: Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh IS (Nguồn: VTV1)

Theo Al Masdar News ngày 14/7, "Bộ trưởng dầu mỏ IS" Thabit Sobhi Fahd Al-Ahmad đã bị lực lượng SDF tiêu diệt trong chiến dịch quân sự bên trong tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Được biết, Thabit Sobhi Fahd Al-Ahmad là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của tổ chức khủng bố IS tại tỉnh Deir Ezzor. Hắn ta chịu trách nhiệm buôn lậu dầu mỏ từ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm IS tại Syria và Iraq. Ảnh: AMN. "Al-Ahmad được cho là một trong những kẻ đứng đằng sau các 'chính sách' kinh tế của nhóm khủng bố IS trong khoảng thời gian chúng chiếm đóng phần lớn khu vực Đông Syria và Tây Iraq", AMN đưa tin. Ảnh: SF. Cái chết của Al-Ahmad là một cú giáng mạnh xuống nhóm phiến quân IS bởi hắn là một trong những tay chân thân cận của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi. Ảnh: SF. Trong diễn biến khác, trang Hawar News, dẫn nguồn tin địa phương ở Afrin cho biết, hàng chục tay súng IS đã được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ tới vùng Afrin, Syria. Ảnh: ZA. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân đồng minh của họ đã đưa 30 chiến binh IS được Ankara đào tạo tại tỉnh Hatay trước đó tới vùng al-Shieh", nguồn tin cho hay. Ảnh: Kurdistan24. Trang Hawar cũng nhấn mạnh rằng hàng nghìn tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần đây đã được điều động tới Afrin từ tỉnh Idlib. Ảnh: AJ. "Nhóm IS được đào tạo kỹ càng đang được triển khai tới vùng Afrin trong bối cảnh Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đưa số trang thiết bị quân sự lớn tới khu vực biên giới với Syria để mở chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd tại Đông Bắc Syria", FNA đưa tin. Ảnh: Guardian. Mời độc giả xem thêm video: Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh IS (Nguồn: VTV1)