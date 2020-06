Biểu tình ở Mỹ: Hơi cay và khói lửa bao trùm Nhà Trắng

Những ngày qua, rất đông người tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington trong cuộc biểu tình "Tôi không thể thở", đòi công lý cho George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. (Nguồn ảnh: Reuters) Người biểu tình ở Mỹ đốt lửa trong khi lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông khiến Nhà Trắng bị bao trùm bởi khói lửa và làn hơi cay mù mịt. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Mỹ cũng đã xảy ra bên ngoài Nhà Trắng. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa xuống hầm ngầm của Nhà Trắng trong một khoảng thời gian ngắn khi đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà này tối 29/5. Ngày 31/5, nhiều người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật phía trước Nhà Trắng. Trong khi đó, một quan chức cấp cao nói với Fox News rằng, hơn 50 nhân viên mật vụ Mỹ bị thương sau khi những đối tượng quá khích ném chai lọ và bom xăng vào họ. Người đàn ông rán thịt trên đống lửa bên ngoài Nhà Trắng trong cuộc biểu tình ngày 31/5. Cảnh sát chống bạo động ngăn người biểu tình tiến lại gần tại Công viên Lafayette gần Nhà Trắng. Người biểu tình đốt lửa gần Nhà Trắng ngày 31/5. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ bất chấp việc chính quyền huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia và ban hành lệnh giới nghiêm ở nhiều thành phố. Nhiều người tháo chạy khi cảnh sát xịt hơi cay gần Nhà Trắng hôm 31/5. Một phụ nữ bị trúng hơi cay khi tham gia biểu tình tại công viên Lafayette cuối tuần qua. Nhân viên Mật vụ Mỹ đối phó người biểu tình gần Nhà Trắng hôm 1/6. Lực lượng an ninh Mỹ đứng gác trước Nhà Trắng ở thủ đô Washington. Nhóm người biểu tình quỳ gối trước một sĩ quan cảnh sát gần tòa nhà Quốc hội tại Washington ngày 1/6 để phản đối cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ở Minneapolis ghì cổ hôm 25/5. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Minneapolis (Nguồn video: Reuters)

Những ngày qua, rất đông người tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington trong cuộc biểu tình "Tôi không thể thở", đòi công lý cho George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. (Nguồn ảnh: Reuters) Người biểu tình ở Mỹ đốt lửa trong khi lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông khiến Nhà Trắng bị bao trùm bởi khói lửa và làn hơi cay mù mịt. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Mỹ cũng đã xảy ra bên ngoài Nhà Trắng. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa xuống hầm ngầm của Nhà Trắng trong một khoảng thời gian ngắn khi đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà này tối 29/5. Ngày 31/5, nhiều người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật phía trước Nhà Trắng. Trong khi đó, một quan chức cấp cao nói với Fox News rằng, hơn 50 nhân viên mật vụ Mỹ bị thương sau khi những đối tượng quá khích ném chai lọ và bom xăng vào họ. Người đàn ông rán thịt trên đống lửa bên ngoài Nhà Trắng trong cuộc biểu tình ngày 31/5. Cảnh sát chống bạo động ngăn người biểu tình tiến lại gần tại Công viên Lafayette gần Nhà Trắng. Người biểu tình đốt lửa gần Nhà Trắng ngày 31/5. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ bất chấp việc chính quyền huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia và ban hành lệnh giới nghiêm ở nhiều thành phố. Nhiều người tháo chạy khi cảnh sát xịt hơi cay gần Nhà Trắng hôm 31/5. Một phụ nữ bị trúng hơi cay khi tham gia biểu tình tại công viên Lafayette cuối tuần qua. Nhân viên Mật vụ Mỹ đối phó người biểu tình gần Nhà Trắng hôm 1/6. Lực lượng an ninh Mỹ đứng gác trước Nhà Trắng ở thủ đô Washington. Nhóm người biểu tình quỳ gối trước một sĩ quan cảnh sát gần tòa nhà Quốc hội tại Washington ngày 1/6 để phản đối cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ở Minneapolis ghì cổ hôm 25/5. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Minneapolis (Nguồn video: Reuters)