Biểu tình lại bùng phát ở Mỹ vì cái chết của người da màu

Theo Daily Mail, các cuộc biểu tình bùng phát tại Mỹ sau khi bồi thẩm đoàn Kentucky mới đây đưa ra phán quyết chỉ truy tố một cựu sĩ quan cảnh sát, còn hai cảnh sát khác có liên quan đến vụ cô Breonna Taylor bị bắn chết hồi tháng 3/2020 không bị đưa ra xét xử. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Trước đó, ngày 13/3, cô Taylor, một nhân viên y tế da màu 26 tuổi, đã bị bắn chết trong cuộc đột kích nhầm của cảnh sát vào căn hộ của cô này ở Louisville, bang Kentucky, để truy bắt hai đối tượng tình nghi buôn bán ma túy. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 23/9, Tổng chưởng lý Kentucky Daniel Cameron công bố kết luận của bồi thẩm đoàn cho biết, hai cảnh sát da trắng nổ súng vào căn hộ của nữ y tá Taylor sẽ không bị truy tố tội giết người. Việc 3 sĩ quan cảnh sát trên sử dụng vũ lực là quyền tự vệ chính đáng vì họ đã bị bạn trai của nạn nhân bắn trước. Tối 23/9, các cuộc biểu tình phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn tại thành phố Louisville, bang Kentucky, đã biến thành bạo lực. Cảnh sát được triển khai để trấn áp cuộc biểu tình. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay và đạn cao su để ngăn chặn những người biểu tình quá khích tại Louisville. Một số người bị bắt giữ và lệnh giới nghiêm đã được áp dụng từ 21h. Được biết, hai cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ tại Louisville vừa qua. Người biểu tình giơ tay khi di chuyển gần hiện trường nơi hai cảnh sát bị bắn tại Louisville tối 23/9. Cảnh đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vào chiều 23/9. Biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác của nước Mỹ như New York, Nashville ở Tennessee, Philadelphia ở Pennsylvania,... Tại Brooklyn, New York, hàng trăm người tập trung bên ngoài Trung tâm Barclays, hô vang "chúng tôi muốn công lý cho Breonna". Tại thành phố Atlanta, bang Georgia, hàng trăm người tuần hành qua trung tâm thành phố. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình vào buổi tối. Ảnh: Người biểu tình tại Manhattan, New York, ngày 23/9. Mời độc giả xem thêm video: Thủ đô nước Mỹ đối phó với biểu tình và nguy cơ bất ổn (Nguồn ảnh: VTV)

