Biểu tình khắp nước Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết người da màu

George Floyd, một người đàn ông da màu, đã tử vong sau khi bị một cảnh sát Mỹ ghì cổ trong vụ bắt giữ tại thành phố Minneapolis hôm 25/5. Đoạn video về vụ bắt giữ cho thấy ông Floyd nằm úp mặt trên đường và nói "Làm ơn, tôi không thở được" nhưng viên cảnh sát không dừng lại. Ông Floyd qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó. (Nguồn ảnh: Reuters/AP) Cái chết của Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình ở thành phố Minneapolis và sau đó lan rộng ra nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ. Được biết, các cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát sát hại người da màu đã nổ ra ở ít nhất 30 thành phố trên toàn nước Mỹ. Tại thủ đô Washington, nhiều người biểu tình tập trung gần khu vực Nhà Trắng, nơi đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn tối ngày 29/5. Các cuộc biểu tình chiều 30/5, được tổ chức bởi nhóm Black Lives Matter ở Los Angeles, mới đầu rất ôn hòa, nhưng không lâu sau, đoàn người biểu tình trở nên hung hãn và đụng độ với cảnh sát. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đã quyết định ban hành lệnh giới nghiêm, áp dụng ở khu vực trung tâm thành phố từ 20h đến 5h30. Trong khi đó, Thống đốc bang Utah, Gary Herbert, quyết định điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với tình trạng bất ổn ở trung tâm thành phố Salt Lake. Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng đã được triển khai tại thủ đô Washington để hỗ trợ cảnh sát đối phó với làn sóng biểu tình sau vụ cảnh sát giết hại người da màu. Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt giữ trong các vụ đụng độ với cảnh sát trên khắp nước Mỹ. Lệnh giới nghiêm cũng đã được áp đặt ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Derek Chauvin, viên cảnh sát ghì cổ George Floyd khiến người này tử vong, đã bị buộc tội giết người mức độ 3 và ngộ sát mức độ 2. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng tình với mức án này. Họ yêu cầu buộc tội Derek Chauvin giết người mức độ 1 và 3 nhân viên cảnh sát khác tại hiện trường cũng phải bị bắt giữ. Phát biểu với báo giới ngày 30/5, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho biết các phần tử cấp tiến bạo lực đã lợi dụng những tiếng nói biểu tình hòa bình để gây bạo loạn ở nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các bang và thành phố phải có biện pháp "cứng rắn hơn" để đối phó cuộc biểu tình, nếu không thì chính phủ liên bang sẽ can thiệp, không loại trừ việc điều động quân đội. Hình ảnh cuộc biểu tình tại Atlanta hôm 30/5.Biểu tình phản đối vụ cảnh sát ghì chết người da màu nổ ra tại Columbia, Nam Carolina, ngày 30/5. Một chiếc xe cảnh sát bị đốt trong cuộc đụng độ với người biểu tình ở Brooklyn, New York, hôm 30/5. Người phụ nữ đeo khẩu trang có chữ "Tôi không thể thở được" tại Minneapolis, New Orleans, Louisiana, ngày 30/5. Cuộc tuần hành ở Newark, New Jersey, hôm 30/5. Xe cảnh sát ở Altanta, Georgia, bị đốt cháy trên đường phố ngày 29/5. Mời độc giả xem video về cảnh hỗn loạn tại Minneapolis (Nguồn video: Reuters)

