Bị phong tỏa vì virus corona, người Vũ Hán có cách giải khuây "cực độc"

Thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã phải đóng cửa từ ngày 23/1 do dịch virus corona bùng phát. Trong thời gian này, đa số người dân nơi đây phải ở yên trong nhà và cuộc sống với họ không dễ dàng gì. Chính vì thế, họ đã nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển để giết thời gian. Một cư dân mạng đã nghĩ ra cách giải trí đeo bao tay hình con thú và ngồi trong nhà gắp từng chiếc ô tô qua cửa kính nhà chung cư. Không có trò tiêu khiển, một người đàn ông lấy tất cả vật dụng gia đình từ chổi, thùng gạo, xô nước,... ra chơi ném vòng. Không ra ngoài câu cá được thì có sao bởi người đàn ông này đã nghĩ ra cách tiêu khiển câu cá trong bể cá gia đình. Phòng khách biến thành sân chơi cầu lông còn phòng ăn và bàn ăn được tận dụng để chơi bóng bàn. Một người đàn ông ở Vũ Hán, đeo khẩu trang, tay cầm đao ngồi nghiêm trang ngay chỗ cấm các phương tiện đi vào. Mặc dù thành phố bị đóng cửa, vẫn có cách để những người hàng xóm tổ chức tiệc tùng với nhau. Mỗi nhà bày một món ăn trên ban công và nhà nào ăn nhà nấy nhưng cùng lúc cho đông vui. Cả ngày ở nhà chán không biết làm gì thì lấy các loại hạt bí, hạt dưa ra dính vào nhau tạo hình thành chú chuột Mickey. Trong một video được hơn 320 triệu lượt view trên weibo, một người đàn ông nói tiếng Vũ Hán hét vang trong đêm tối hỏi xem có còn ai ở đó không. “Mọi người sống gần tòa nhà chung cư của tôi, hãy mở cửa sổ ra. Hãy cùng hét to. Tôi sắp phát điên rồi”, người đàn ông này nói. Bai Yu, 29 tuổi, một giảng viên đại học ở Vũ Hán chia sẻ cô mới đi ra khỏi nhà hai lần để mua các nhu yếu phẩm ở cửa hàng gần nhà kể thì khi có lệnh đóng cửa thành phố. Phần lớn thời gian còn lại trong ngày cô dành cho chồng. Một người đàn ông ở Vũ Hán đi mua khẩu trang. Một con phố mua bán ở Vũ Hán vắng tanh khi chính quyền ra lệnh đóng cửa thành phố giữa lúc dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát. Các gian hang trong siêu thị ở Vũ Hán luôn trong tình trạng trống trơn vì mọi người đổ xô đi mua tích trữ thực phẩm. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

Thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã phải đóng cửa từ ngày 23/1 do dịch virus corona bùng phát. Trong thời gian này, đa số người dân nơi đây phải ở yên trong nhà và cuộc sống với họ không dễ dàng gì. Chính vì thế, họ đã nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển để giết thời gian. Một cư dân mạng đã nghĩ ra cách giải trí đeo bao tay hình con thú và ngồi trong nhà gắp từng chiếc ô tô qua cửa kính nhà chung cư. Không có trò tiêu khiển, một người đàn ông lấy tất cả vật dụng gia đình từ chổi, thùng gạo, xô nước,... ra chơi ném vòng. Không ra ngoài câu cá được thì có sao bởi người đàn ông này đã nghĩ ra cách tiêu khiển câu cá trong bể cá gia đình. Phòng khách biến thành sân chơi cầu lông còn phòng ăn và bàn ăn được tận dụng để chơi bóng bàn. Một người đàn ông ở Vũ Hán, đeo khẩu trang, tay cầm đao ngồi nghiêm trang ngay chỗ cấm các phương tiện đi vào. Mặc dù thành phố bị đóng cửa, vẫn có cách để những người hàng xóm tổ chức tiệc tùng với nhau. Mỗi nhà bày một món ăn trên ban công và nhà nào ăn nhà nấy nhưng cùng lúc cho đông vui. Cả ngày ở nhà chán không biết làm gì thì lấy các loại hạt bí, hạt dưa ra dính vào nhau tạo hình thành chú chuột Mickey. Trong một video được hơn 320 triệu lượt view trên weibo, một người đàn ông nói tiếng Vũ Hán hét vang trong đêm tối hỏi xem có còn ai ở đó không. “Mọi người sống gần tòa nhà chung cư của tôi, hãy mở cửa sổ ra. Hãy cùng hét to. Tôi sắp phát điên rồi”, người đàn ông này nói. Bai Yu, 29 tuổi, một giảng viên đại học ở Vũ Hán chia sẻ cô mới đi ra khỏi nhà hai lần để mua các nhu yếu phẩm ở cửa hàng gần nhà kể thì khi có lệnh đóng cửa thành phố. Phần lớn thời gian còn lại trong ngày cô dành cho chồng. Một người đàn ông ở Vũ Hán đi mua khẩu trang. Một con phố mua bán ở Vũ Hán vắng tanh khi chính quyền ra lệnh đóng cửa thành phố giữa lúc dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát. Các gian hang trong siêu thị ở Vũ Hán luôn trong tình trạng trống trơn vì mọi người đổ xô đi mua tích trữ thực phẩm. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)