Bầu cử Tổng thống Mỹ: Loạt tin vui trước giờ “G”... ông Trump thắng?

Trong bối cảnh đang bị ứng viên Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc, Tổng thống Trump bất ngờ nhận được những "món quà" ý nghĩa ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Slate. "Món quà" đầu tiên mà Tổng thống Trump nhận được đó chính là tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ. Được biết, nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục trong quý III. Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý III tăng 33,1%, mức tăng mạnh nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Ảnh: NYT. Cử tri Mỹ có xu hướng đánh giá cao Tổng thống Donald Trump về cách ông điều hành nền kinh tế, khi so với cách xử lý các vấn đề khác như đại dịch (COVID-19) hay phân biệt chủng tộc,...Ảnh: Fortune. Khi chỉ còn một ngày nữa là cuộc bầu cử diễn ra, tin vui lại đến với Tổng thống Trump khi ông đang thu hẹp cách biệt với đối thủ Joe Biden ở các bang chiến địa Florida, Bắc Carolina và Arizona. Đảng Cộng hòa cũng đang "lội ngược dòng" trước Đảng Dân chủ trong các cuộc bỏ phiếu sớm ở Florida. Ảnh: USA Today. Nếu Tổng thống Trump có thể giành được các bang thuộc Vành đai Mặt trời (The Sun Belt) mà ông từng chiến thắng năm 2016 và đánh bại ông Biden ở bang chiến địa Pennsylvania, ông có thể tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Chưa hết, theo CNN ngày 1/11, một cuộc thăm dò mới của Des Moines Register/Selzer and Co. với những người có khả năng đi bầu ở Iowa, một trong các bang dao động quan trọng, cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn trước ứng viên Joe Biden, với tỷ lệ tương ứng là 48% so với 41%. Ảnh: NBC News. Trung bình thăm dò ở Iowa ghi nhận ông Trump tăng 2 điểm phần trăm. Nếu thăm dò ở Iowa phản ánh chính xác, Tổng thống Trump đang ở vị trí tốt hơn nhiều so với đánh giá hiện tại và cuộc đua trong ngày bầu cử Mỹ 3/11 sẽ trở nên sít sao hơn đáng kể so với dự đoán. Ảnh: NYT. Những ngày gần đây, các cố vấn và đồng minh của Tổng thống Trump ngày càng lạc quan hơn về triển vọng tái đắc cử của nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: The Hill. Họ cho rằng những số liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ gần đây sẽ giúp các cử tri còn lưỡng lự sẽ quyết định bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Ảnh: USN. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

Trong bối cảnh đang bị ứng viên Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc, Tổng thống Trump bất ngờ nhận được những "món quà" ý nghĩa ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Slate. "Món quà" đầu tiên mà Tổng thống Trump nhận được đó chính là tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ. Được biết, nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục trong quý III. Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý III tăng 33,1%, mức tăng mạnh nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Ảnh: NYT. Cử tri Mỹ có xu hướng đánh giá cao Tổng thống Donald Trump về cách ông điều hành nền kinh tế, khi so với cách xử lý các vấn đề khác như đại dịch (COVID-19) hay phân biệt chủng tộc,...Ảnh: Fortune. Khi chỉ còn một ngày nữa là cuộc bầu cử diễn ra, tin vui lại đến với Tổng thống Trump khi ông đang thu hẹp cách biệt với đối thủ Joe Biden ở các bang chiến địa Florida, Bắc Carolina và Arizona. Đảng Cộng hòa cũng đang "lội ngược dòng" trước Đảng Dân chủ trong các cuộc bỏ phiếu sớm ở Florida. Ảnh: USA Today. Nếu Tổng thống Trump có thể giành được các bang thuộc Vành đai Mặt trời (The Sun Belt) mà ông từng chiến thắng năm 2016 và đánh bại ông Biden ở bang chiến địa Pennsylvania, ông có thể tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Chưa hết, theo CNN ngày 1/11, một cuộc thăm dò mới của Des Moines Register/Selzer and Co. với những người có khả năng đi bầu ở Iowa, một trong các bang dao động quan trọng, cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn trước ứng viên Joe Biden, với tỷ lệ tương ứng là 48% so với 41%. Ảnh: NBC News. Trung bình thăm dò ở Iowa ghi nhận ông Trump tăng 2 điểm phần trăm. Nếu thăm dò ở Iowa phản ánh chính xác, Tổng thống Trump đang ở vị trí tốt hơn nhiều so với đánh giá hiện tại và cuộc đua trong ngày bầu cử Mỹ 3/11 sẽ trở nên sít sao hơn đáng kể so với dự đoán. Ảnh: NYT. Những ngày gần đây, các cố vấn và đồng minh của Tổng thống Trump ngày càng lạc quan hơn về triển vọng tái đắc cử của nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: The Hill. Họ cho rằng những số liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ gần đây sẽ giúp các cử tri còn lưỡng lự sẽ quyết định bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Ảnh: USN. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)