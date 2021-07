Bất ngờ danh tính nghi phạm mới nhất vụ ám sát Tổng thống Haiti

Theo Fox61, ngày 26/7, cảnh sát Haiti đã bắt giữ người đứng đầu lực lượng an ninh của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise (ảnh) để phục vụ cuộc điều tra vụ ám sát hôm 7/7. Ảnh: Reuters. "Tôi có thể xác nhận rằng Jean Laguel Civil đã bị bắt hôm 26/7 trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise", người phát ngôn cơ quan cảnh sát Marie Michelle Verrier cho biết. Ảnh: Reuters. Jean Laguel Civil bị tình nghi bởi nhóm sát thủ đã qua mặt lực lượng an ninh mà không gây ra tiếng súng nào. Hiện, nghi phạm Jean Laguel Civil đã bị biệt giam tại một nhà tù ở Delmas, gần thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: Reuters. Cũng trong ngày 26/7, cảnh sát Haiti phát lệnh bắt Wendell Coq Thelot, một thẩm phán của Toà án Tối cao đã bị ông Moise sa thải. Ảnh: Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 20/7, cảnh sát quốc gia Haiti thông báo đã bắt giữ 3 sĩ quan bị tình nghi liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise tại tư dinh của ông ở Port-au-Prince rạng sáng 7/7 (giờ địa phương). Danh tính 3 cảnh sát Haiti bị bắt được xác định là Boni Gregoire, Clifton Hyppolite và Elie Jean Charles. Ảnh: Reuters. Nhiều nghi phạm khác liên quan vụ ám sát ông Moise cũng đã bị bắt giữ. Nguồn tin ngày 15/7 cho biết, sau vụ ám sát tổng thống, cảnh sát Haiti đã bắt giữ 26 người Colombia, 3 người Mỹ gốc Haiti, đồng thời bắn chết 3 nghi phạm và tiếp tục truy lùng một số đối tượng tình nghi khác. Ảnh: Một số nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: AP. Một quan chức Lực lượng chống ma túy (DEA) của Mỹ ngày 12/7 tiết lộ, một trong những người đàn ông Mỹ gốc Haiti bị bắt là người cung cấp thông tin cho DEA. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho biết nghi phạm này không còn hoạt động với tư cách là người cung cấp tin mật cho DEA vào thời gian diễn ra vụ ám sát. Ảnh: AP. Một trong những nghi phạm "đặc biệt" trong vụ án này là Christian Emmanuel Sanon (ảnh), người tự nhận là bác sĩ và đã sống ở bang Florida (Mỹ) trong hơn 20 năm. Sanon bị nghi ngờ là một trong những thủ lĩnh của nhóm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: New York Times. Ngoài ra, Antonio Enmanuel Intriago Valera (ảnh), chủ sở hữu công ty an ninh CTU Security có trụ sở tại Miami, bang Florida, Mỹ, cũng bị tình nghi tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: Twitter. Hôm 16/7, Al Jazeera dẫn lời cảnh sát trưởng Colombia, Tướng Jorge Vargas, cho biết cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: Một số nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát, Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

