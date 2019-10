Bất chấp lệnh cấm, người Hong Kong vẫn đeo mặt nạ biểu tình

Ngày 4/10, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tuyên bố rằng chính quyền sẽ kích hoạt điều luật khẩn cấp để ban hành lệnh cấm người dân đeo mặt nạ, khẩu trang trong các cuộc tụ tập nơi công cộng. Trong ảnh, một nhóm người đeo mặt nạ trong cuộc biểu tình ở quận Causeway Bay ngày 6/10. (Ảnh: Reuters) Mặc dù lệnh cấm đã có hiệu lực từ hôm 5/10, người biểu tình vẫn bất chấp đeo mặt nạ để tránh bị nhận diện cũng như bảo vệ bản thân khỏi hơi cay của cảnh sát. Trong ảnh, một người biểu tình đang chơi vĩ cầm bên ngoài khu dân cư Tseung Kwan O, Cửu Long, ngày 7/10. (Ảnh: Reuters) Một người biểu tình đeo mặt nạ phòng độc trong cuộc tuần hành phản đối chính quyền ở trung tâm Hong Kong ngày 6/10. (Ảnh: Reuters) Người biểu tình mang mặt nạ Guy Fawkes tại khu vực trung tâm Hong Kong ngày 4/10. Có thể thấy, mặt nạ Guy Fawkes được sử dụng nhiều trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong. (Ảnh: Reuters) Nhiều loại mặt nạ "sáng tạo" được mang ra sử dụng. Ảnh: Một người biểu tình ở Causeway Bay, Hong Kong, ngày 6/10. Được biết, người vi phạm luật cấm đeo mặt nạ có thể phải lĩnh án tù 1 năm và nộp phạt. (Ảnh: Reuters) Người biểu tình ở quận Wong Tai Sin, Hong Kong, ngày 4/10. (Ảnh: Reuters) Dòng chữ kêu gọi chống lệnh cấm được viết lên mặt nạ của người biểu tình tại Hong Kong ngày 4/10. (Ảnh: Reuters) Người biểu tình bịt kín mặt tại quận Wan Chai ngày 6/10. (Ảnh: Reuters) Bức ảnh chụp tại Quận Causeway Bay, Hong Kong, ngày 6/10. Causeway Bay là một trong những trung tâm mua sắm lớn và nhộn nhịp nhất đặc khu hành chính này. (Ảnh: Reuters) Người biểu tình tuần hành với đèn flash từ điện thoại tại quận Tsim Sha Tsui hôm 5/10 - ngày đầu tiên luật cấm đeo mặt nạ có hiệu lực. (Ảnh: Reuters) Dòng chữ "Đấu tranh vì tự do, sát cánh cùng Hong Kong" trên khẩu trang của một người biểu tình ngày 4/10. (Ảnh: Reuters) "Bạo lực cực đoan cho thấy sự an toàn công cộng của Hong Kong đang bị đe dọa ở khắp nơi. Đó là lý do cụ thể khiến chúng tôi phải kích hoạt điều luật khẩn cấp ngày hôm qua và ban bố lệnh cấm đeo mặt nạ", bà Lam thông báo ngày 5/10. (Ảnh: Reuters) Động thái ban hành lệnh cấm này được cho là một nỗ lực của chính quyền Hong Kong nhằm hạn chế tình trạng bạo lực đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng này, nhất là sau vụ việc một thanh niên bị trúng đạn từ cảnh sát. (Ảnh: Reuters) Tuy nhiên, lệnh cấm chưa tỏ ra hiệu quả, thậm chí phản tác dụng khi càng khiến nhiều người biểu tình tỏ thái độ chống đối mãnh liệt và tiếp tục tấn công, đập phá các cơ quan chính quyền. (Ảnh: Reuters) Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

