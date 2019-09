Bão “quái vật” Dorian đổ bộ Mỹ, hàng triệu người sơ tán

Theo hãng thông tấn Reuters, sáng 6/9 (giờ Việt Nam), siêu bão Dorian mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào vùng Carolina, Bờ Đông nước Mỹ. (Nguồn ảnh: CBS/Reuters/CNN). Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cảnh báo bão "quái vật" Dorian có thể gây ra những đợt sóng biển cao hơn 2m và tạo ra vòi rồng nguy hiểm. Do ảnh hưởng của bão Dorian, nhiều khu vực ở Bắc Carolina đã bị ngập úng. Nhiều cư dân sống ở ven biển các bang Nam và Bắc Carolina vội sơ tán, còn những người ở lại phải gia cố nhà cửa phòng chống bão. Được biết, hơn 2,2 triệu người dân ở các bang Florida, Georgia, Bắc Carolina và Nam Carolina đã được lệnh sơ tán. Chính quyền các bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa trường học và sẵn sàng triển khai vệ binh để hỗ trợ đối phó với cơn bão Dorian. Tại bang Florida, các nhà chức trách cho biết, khi cơn bão chưa đổ bộ đã có ít nhất hai người thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông 55 tuổi tử vong vì cây đổ. Những ngày trước, người dân tại bang Flordia đã đổ xô tới các siêu thị và cửa hàng để tích trữ lương thực, thực phẩm để chuẩn bị ứng phó với bão. Tại các bang Bắc Carolina, Nam Carolina và Georgia đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo CNN, hơn 240.000 người dân ở 3 bang này đang phải sống trong cảnh mất điện. Cảnh đường phố biến thành sông ở Nam Carolina sau khi bão Dorian đổ bộ. Nhiều ngôi nhà bị hư hại ở Emerald Isle, Bắc Carolina. Bầu trời Florida khi bão sắp ập tới. Được biết, nhiều trường học ở Carolina vẫn phải đóng cửa trong ngày mai 7/9 do ảnh hưởng của bão. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Dorian đổ bộ quần đảo Bahamas (Nguồn: The Guardian)

