Ảnh: Ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders thắng lớn tại New Hampshire

Theo Reuters, hơn 294.000 cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang New Hampshire. Kết quả, ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders đã giành chiến thắng ngoạn mục. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo kết quả được công bố vào ngày 12/2, ông Bernie Sanders đã giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ gần 26%. Thượng nghị sĩ Sanders cho biết: "Chiến dịch của chúng tôi đang tiếp cận thành công với tầng lớp lao động, người trẻ tuổi, cộng đồng người da màu và những tất những người tin vào chính phủ khoan dung và công lý. Đó là liên minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử". Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu khi đứng bên cạnh người thân ở Manchester, New Hampshire. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vừa qua, cựu Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg đứng ở vị trí thứ hai với tỉ lệ ủng hộ là 24,4%. Đứng ở vị trí thứ 3 là Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar, với tỉ lệ ủng hộ 19,7%. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren, giành được tỉ lệ ủng hộ là 9,3%. Còn tỷ lệ bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là 8,4%. Hiện tại, tất cả các ứng viên đã bắt đầu hướng tới bầu cử sắp tới ở bang Nevada và South Carolina,... Cựu Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg bắt tay các cử tri trong cuộc vận động tranh cử tại Nashua. Người ủng hộ theo dõi kết quả bỏ phiếu của ông Pete Buttigieg tại Nashua. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu trước các phóng viên tại một địa điểm bỏ phiếu của trường McDonough, Manchester. Một cử tri đến điểm bỏ phiếu ở Nashua. Trước đó, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Pete Buttigieg dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa hôm 4/2 khi nhận được 26,9% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với 25,1%. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren giành được 18,3% số phiếu ủng hộ, trong khi cựu Phó Tổng thống Joe Biden về thứ 4 với 15,6% và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar nhận được 12,6% số phiếu ủng hộ. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)

Theo Reuters, hơn 294.000 cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang New Hampshire. Kết quả, ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders đã giành chiến thắng ngoạn mục. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo kết quả được công bố vào ngày 12/2, ông Bernie Sanders đã giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ gần 26%. Thượng nghị sĩ Sanders cho biết: "Chiến dịch của chúng tôi đang tiếp cận thành công với tầng lớp lao động, người trẻ tuổi, cộng đồng người da màu và những tất những người tin vào chính phủ khoan dung và công lý. Đó là liên minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử". Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu khi đứng bên cạnh người thân ở Manchester, New Hampshire. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vừa qua, cựu Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg đứng ở vị trí thứ hai với tỉ lệ ủng hộ là 24,4%. Đứng ở vị trí thứ 3 là Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar, với tỉ lệ ủng hộ 19,7%. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren, giành được tỉ lệ ủng hộ là 9,3%. Còn tỷ lệ bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là 8,4%. Hiện tại, tất cả các ứng viên đã bắt đầu hướng tới bầu cử sắp tới ở bang Nevada và South Carolina,... Cựu Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg bắt tay các cử tri trong cuộc vận động tranh cử tại Nashua. Người ủng hộ theo dõi kết quả bỏ phiếu của ông Pete Buttigieg tại Nashua. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu trước các phóng viên tại một địa điểm bỏ phiếu của trường McDonough, Manchester. Một cử tri đến điểm bỏ phiếu ở Nashua. Trước đó, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Pete Buttigieg dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa hôm 4/2 khi nhận được 26,9% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với 25,1%. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren giành được 18,3% số phiếu ủng hộ, trong khi cựu Phó Tổng thống Joe Biden về thứ 4 với 15,6% và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar nhận được 12,6% số phiếu ủng hộ. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)