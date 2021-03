Ảnh: Người biểu tình chống trả lực lượng an ninh tại “điểm nóng” Yangon

Theo AP, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Myanmar vẫn tiếp diễn. Trong ngày 17/3 vừa qua, ít nhất hai người bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Tây Bắc Myanmar. Ảnh: AP. Đáng chú ý tại "điểm nóng" thành phố Yangon, ban đầu, người biểu tình bỏ chạy trước sự trấn áp của lực lượng an ninh Myanmar, nhưng sau đó họ vòng lại và ẩn nấp sau hàng rào chắn dựng bằng bao cát để tìm cách "phản công". Ảnh: AP. Một số người biểu tình đã ném bom xăng và bắn súng cao su về phía lực lượng an ninh Myanmar tại Yangon. Ảnh: AP. Người biểu tình thử "vũ khí" được sử dụng để chống trả lực lượng an ninh tại thành phố lớn nhất Myanmar hôm 17/3. Ảnh: AP. Khói đen bốc lên từ đám cháy do người biểu tình đốt nhằm ngăn lực lượng an ninh Myanmar tiến đến con đường chính ở Yangon hôm 17/3. Ảnh: AP. Một người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát ở Yangon. Ảnh: AP. Những người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar trên cầu Bayint Naung ở Mayangone, Yangon, ngày 16/3. Ảnh: Reuters. Khói đen bốc lên từ những chiếc lốp xe bị đốt tại giao lộ Bayint Naung ở Yangon, ngày 16/3. Ảnh: Reuters. Trước đó, trong bối cảnh tình hình tại Yangon ngày càng "tăng nhiệt" khi người dân tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối cuộc chính biến hôm 1/2 và đụng độ với lực lượng an ninh, chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố thiết quân luật tại nhiều khu vực trong thành phố này. Ảnh: Reuters. Cụ thể, vào ngày 14/3, thiết quân luật đã được ban bố tại thị trấn Hlaing Tharyar và Shwe Pyi Thar sau khi xảy ra vụ việc một số nhà máy ở các địa phương này bị đốt phá. Ảnh: Reuters. Đến ngày 15/3, một ngày sau khi có tới gần 40 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở Myanmar, Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar đã quyết định mở rộng lệnh thiết quân luật ra 4 thị trấn mới ở Yangon gồm North Dagon, South Dagon, Dagon Seikkan và North Okkalapa. Ảnh: Người biểu tình ném bom xăng về phía lực lượng an ninh Myanmar tại Yangon ngày 17/3. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)

