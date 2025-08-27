Thấy gì từ vụ cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ẩu đả giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe ở một phòng tập tại Thượng Đình (Hà Nội).

Trong video, người đàn ông xăm trổ có lời nói được cho xúc phạm cô gái, khi cô gái đáp trả thì bị tấn công. Cô gái sau đó phản đòn, người đàn ông bị khống chế nằm gọn dưới đất chịu trận, chỉ trong vài chục giây.

Cô gái trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi) - thành viên của một câu lạc bộ võ thuật, cô tập Jiu Jitsu và MMA (võ tổng hợp). Sự việc xảy ra từ hồi tháng 5/2025.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Hoàng Hằng cho biết: "Hôm đó, tôi sang phòng tập của chị gái. Khi xuống nhà xe ở hầm chung cư, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tát tôi. Vì không thể kiềm chế được nữa, tôi quay lại lời qua tiếng lại và vụ việc đó đã xảy ra”.

Thế nào là phòng vệ chính đáng?

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về tình huống pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đoạn clip thể hiện cô gái đã đánh trả quyết liệt khi bị người đàn ông xăm trổ bắt nạt nên dư luận quan tâm.

Thông thường, phụ nữ là phái yếu, dễ bị bắt nạt, bị hành hung và nhiều người rất bức xúc về điều này. Vì vậy khi một cô gái đánh trả một người đàn ông và “hạ gục” anh ta, cư dân mạng tỏ ra hào hứng, hả hê là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường cho rằng, hành vi này là không khuyến khích vì không phải người phụ nữ nào đấu tay đôi với đàn ông cũng áp đảo như vậy, hơn nữa nếu mất bình tĩnh chưa chắc đã được xác định cô gái là hành vi phòng vệ chính đáng.

Phòng vệ chính đáng là một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, dù hậu quả xảy ra có thể là chết người, thương tích hoặc những thiệt hại khác. Nếu người nào thực hiện hành vi vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng mà gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ bị xử lý hình sự.

Để xác định một tình huống được coi là phòng vệ “chính đáng” hay “không chính đáng” hay còn gọi là “vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” thì sẽ căn cứ vào một số yếu tố.

Cụ thể, được coi là phòng vệ chính đáng khi hành vi sử dụng vũ lực của người khác đang diễn ra. Nghĩa là việc sử dụng vũ lực của người khác đang được thực hiện đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của bản thân mình hoặc người khác mới được dùng vũ lực để chống trả lại.

Nếu chưa bị tấn công hoặc hành vi tấn công đã qua đi, bản thân mình hoặc người khác không còn nguy hiểm nữa, nhưng do bực tức mà sử dụng vũ lực để tấn công gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác trong tình huống này không được coi là phòng vệ chính đáng.

Yếu tố chính đáng ở đây phải là yếu tố dùng vũ lực để đối kháng với vũ lực đang diễn ra. Dùng vũ lực sớm hoặc dùng vũ lực muộn so với hành vi của đối phương thì có thể được xác định không phải là phòng vệ chính đáng.

Điều kiện thứ hai để được xác định phòng vệ chính đáng là mức độ dùng vũ lực có kiểm soát, ở mức độ “cần thiết”. Nghĩa là việc sử dụng vũ lực trong trường hợp phòng vệ chính đáng phải là tương xứng với sự tấn công đang diễn ra, dùng vũ lực trong trường hợp phòng vệ chính đáng nhằm triệt tiêu vũ lực của đối phương, hạn chế thiệt hại xảy ra chứ không phải là mục đích tiêu diệt hoặc gây tổn hại đến đối phương. Việc gây tổn hại đến đối phương nếu có chỉ phát sinh từ mục đích sử dụng vũ lực để triệt tiêu vũ lực.

Bởi vậy, trong trường hợp một người bị đánh nơi công cộng hoặc thấy người khác bị đánh nơi công cộng mà sự việc đã xảy ra, đối tượng không còn đánh nữa nhưng vì bực tức mà người bị hại hoặc người khác tấn công đánh người đây là hành vi vi phạm pháp luật, không phải là phòng vệ chính đáng bởi sử dụng vũ lực đã chấm dứt trước đó.

Trường hợp do mâu thuẫn cá nhân mà hai bên xông vào đánh nhau, mục đích dùng vũ lực là để gây tổn hại đến nhau đây cũng là trường hợp vi phạm pháp luật, mọi hành vi đánh nhau nơi công cộng đều là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự công cộng và có thể xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

sử dụng vũ lực phải trong tầm kiểm soát

Trong tình huống trên, video clip lan truyền trên mạng xã hội chỉ là một phần của sự việc, không phải là diễn biến từ đầu đến cuối của sự việc nên chưa thể kết luận được cô gái có phòng vệ chính đáng hay vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng.

Với thông tin sự việc như trên, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, xác định hậu quả xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu trường hợp nguyên nhân là do người đàn ông gây sự đánh cô gái trước, cô gái bị đe dọa nên chống trả lại một cách cần thiết, có kiểm soát cảm xúc và sức mạnh của bản thân sẽ được coi là phòng vệ chính đáng. Trường hợp người đàn ông đánh cô gái nhưng sau đó đã dừng lại rồi mà cô gái bực tức xông vào đánh lại cả hai bên đều sai và đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong tình huống này hành vi của người đàn ông có dấu hiệu là dùng vũ lực trước, đánh phụ nữ là vi phạm pháp luật, người này sẽ bị xử lý bằng chế tài hành chính hoặc hình sự tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Đối với cô gái, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ khi cô gái này đánh trả thì người đàn ông kia còn đe dọa tấn công nữa hay không, hành vi là chống trả lại hay là hành vi đánh nhau nơi công cộng để xác định cô gái này có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không. Nếu là phòng vệ chính đáng phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại điều 22 Bộ luật Hình sự, nếu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay được xác định là đánh nhau nơi công cộng cô gái này cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc sử dụng vũ lực phải trong tầm kiểm soát, trong phạm vi pháp luật cho phép và chỉ để nhằm mục đích triệt tiêu vũ lực, chống trả lại sự bắt nạt, tấn công của người khác, tuyệt đối không nên sử dụng vũ lực để trả thù, để gây thương tích cho người khác hoặc để thể hiện cái tôi cá nhân.

Từ đó, theo luật sư Cường, việc dùng vũ lực để phòng vệ chính đáng cần có sự tỉnh táo, không nên lạm dụng và đặc biệt là vũ lực đó hoàn toàn có thể sử dụng khi đối phương đang tấn công mình hoặc tấn công người khác.

Trong thực tiễn đã không ít người mắc sai lầm khi bản thân mình bị đánh, rồi bực tức đánh trả lại. Việc đánh trả lại chỉ được coi là hợp pháp nếu như đối tượng chưa dừng lại việc bắt nạt, vũ lực vẫn đang được sử dụng để tấn công nạn nhân. Khi đối tượng không còn dùng vũ lực nữa, chỉ có cách duy nhất là lưu lại chứng cứ để đưa vấn đề ra pháp luật để yêu cầu pháp luật trừng trị đối tượng đã gây ra tổn thương cho bản thân mình.

