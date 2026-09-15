Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Photo 51- bí mật đằng sau bức ảnh giúp con người nhìn thấy 'bí mật của sự sống'

Có một bức ảnh đen trắng trông rất đơn giản, nhưng từng giúp con người nhìn thấy cấu trúc phân tử mang bí mật của sự sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Rosalind Franklin (1920–1958) là nhà hóa sinh và tinh thể học tia X người Anh, người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khám phá cấu trúc ADN. Bà không phải người duy nhất giải mã cấu trúc này, nhưng những dữ liệu thực nghiệm của Franklin đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để James Watson và Francis Crick xây dựng mô hình chuỗi xoắn kép vào năm 1953.

Ảnh: nationalgeographic.com

Năm 1951, Franklin đến làm việc tại King's College London và bắt đầu nghiên cứu ADN bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. Đây là một kỹ thuật rất khó: các phân tử ADN phải được tạo thành những sợi cực nhỏ, sau đó chiếu tia X qua chúng. Những tia X bị tán xạ tạo nên các chấm trên phim, và từ hình dạng, vị trí của chúng, nhà khoa học có thể suy luận cấu trúc của phân tử mà mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Ảnh: digital.sciencehistory

Thành quả nổi tiếng nhất của Franklin là Photo 51, được bà và nghiên cứu sinh Raymond Gosling chụp vào tháng 5/1952. Mẫu ADN được chiếu tia X trong nhiều giờ; kết quả là một hình ảnh có các vệt tạo thành hình chữ X rất rõ. Chính dấu hiệu này là bằng chứng quan trọng cho thấy ADN có cấu trúc xoắn.

Điều thú vị là với người không chuyên, Photo 51 chẳng khác gì một đốm đen mờ trên nền trắng. Nhưng với nhà tinh thể học, nó chứa cả một “bản đồ” về cấu trúc phân tử. Franklin còn nghiên cứu hai dạng ADN khác nhau, A và B, đồng thời sử dụng các dữ liệu nhiễu xạ để suy luận những đặc điểm quan trọng của cấu trúc xoắn. Đầu năm 1953, bà thậm chí đã đi đến kết luận rằng một cấu trúc xoắn kép là rất có khả năng.

Ảnh: medium

Photo 51 sau đó được Maurice Wilkins cho James Watson xem mà không có sự đồng ý của Franklin theo hồ sơ của King's College London. Dữ liệu này, cùng với những kết quả thực nghiệm khác của Franklin, đã giúp Watson và Crick hoàn thiện mô hình ADN. Ba bài báo về cấu trúc ADN được công bố trên Nature ngày 25/4/1953, trong đó có bài của Franklin và Gosling.

Năm 1962, Watson, Crick và Wilkins nhận giải Nobel cho những khám phá liên quan đến cấu trúc axit nucleic. Franklin đã qua đời năm 1958, ở tuổi 37, nên không thể được trao giải Nobel sau khi mất.

Nhưng câu chuyện của Franklin không kết thúc ở ADN. Sau khi rời King's College, bà chuyển sang Birkbeck College và tiếp tục nghiên cứu virus, đặc biệt là virus khảm thuốc lá. Công trình của bà và nhóm nghiên cứu đã góp phần đặt nền móng cho virus học cấu trúc hiện đại.

Ngày nay, Rosalind Franklin được nhìn nhận chính xác hơn: Bà là một nhà thực nghiệm xuất sắc, với những dữ liệu then chốt đã giúp biến cấu trúc ADN từ một câu hỏi bí ẩn thành một mô hình khoa học có thể kiểm chứng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Rosalind Franklin #Cấu trúc ADN #Nhiễu xạ tia X #Photo 51 #Nghiên cứu virus

Bài liên quan

Kho tri thức

Người phụ nữ cưỡi ngựa đi qua những vùng đất bí ẩn của châu Á thế kỷ 19

Trong thời đại phụ nữ hiếm khi được khuyến khích phiêu lưu, Isabella Bird đã một mình cưỡi ngựa qua những vùng đất mà người châu Âu còn biết rất ít.

Sinh năm 1831 tại Yorkshire, Anh, Isabella Lucy Bird lớn lên trong một gia đình tôn giáo nhưng có cha đặc biệt khuyến khích bà quan sát thiên nhiên và con người. Từ khi còn trẻ, Bird thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng những chuyến đi lại trở thành một phần quan trọng giúp bà tìm lại sức sống. Bà bắt đầu du lịch từ tuổi đôi mươi, trước tiên tới Bắc Mỹ, rồi Australia, New Zealand và Hawaii.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Dấu vết đặc biệt trên răng 2 bộ hài cốt hé lộ bí ẩn 25.000 năm trước

Hai bộ hài cốt ở Indonesia cho thấy người tiền sử có thể đã thường xuyên ngậm hạt cau để giảm đau răng từ khoảng 25.000 năm trước.

Bằng chứng này được phát hiện khi các nhà khảo cổ kiểm tra 2 bộ hài cốt từng được tìm thấy trên đảo Sulawesi, Indonesia. Cả hai người đều qua đời khi khoảng 40-50 tuổi, nhưng sống ở hai thời kỳ cách nhau hàng nghìn năm. Người thứ nhất sống trong khoảng 25.000-16.000 năm trước, còn người thứ hai sống khoảng 7.600-6.300 năm trước.

Hộp sọ của một người săn bắt, hái lượm thời tiền sử được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: Fakhri)

Hộp sọ của một người săn bắt, hái lượm thời tiền sử được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: Fakhri)

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện hệ sinh thái bí ẩn tại sông băng Greenland

Các nhà khoa học phát hiện một hệ sinh thái đa dạng với tôm, cá, giun, sứa và nhiều sinh vật khác ở ngay nơi trầm tích từ sông băng đổ xuống biển.

Những hình ảnh này được ghi lại tại Naajat Sermiat, một sông băng ở miền nam Greenland. Khu vực này vốn rất khó tiếp cận vì những mảng băng lớn có thể bất ngờ vỡ và rơi xuống biển. Thay vì đưa người xuống lặn, các nhà khoa học từ Đại học Aarhus và Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland đã sử dụng một robot điều khiển từ xa dưới nước, gắn camera để khám phá vùng biển ngay trước mặt sông băng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Người xưa có câu “dục tốc bất đạt” - câu nói ngắn gọn ấy không chỉ là một lời nhắc về cách làm việc, mà còn chứa đựng một bài học sâu sắc về cách sống.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Người xưa có câu “dục tốc bất đạt” - câu nói ngắn gọn ấy không chỉ là một lời nhắc về cách làm việc, mà còn chứa đựng một bài học sâu sắc về cách sống.