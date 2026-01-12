Hà Nội

Chính trị

Thành ủy Huế công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 12/1, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hoàng Lý

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Huế đã công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y ông Trần Viết Quốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 -2030.

thanh-uy-hue-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến trao quyết định chuẩn y, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Đức Quang.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Cụ thể, điều động ông Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài đến nhận công tác tại Sở Tài chính từ ngày 13/1/2026, để bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng thời, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phú Bài kể từ ngày 13/1/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND phường Phú Bài bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Đặng Hữu Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hương An từ ngày 13/1/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hương An, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND phường Hương An bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí được phân công phải phát huy cao nhất trách nhiệm người đứng đầu, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xem đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

