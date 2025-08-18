Hà Nội

Mở mộ La Mã cổ, chuyên gia sững người thấy tay cầm đầu sư tử

Kho tri thức

Mở mộ La Mã cổ, chuyên gia sững người thấy tay cầm đầu sư tử

Những tay cầm đầu sư tử trong ngôi mộ La Mã cổ đại gây chấn động giới khảo cổ, tiết lộ sự thật lịch sử chưa từng được biết đến.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Bên dưới lớp bụi cổ xưa của Khirbat Ibreika ở miền nam Israel, các nhà khảo cổ học đến từ Cơ quan Cổ vật Israel đã bất ngờ khai quật được nhiều vật thể bí ẩn, kỳ lạ. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Đó là bốn chiếc đĩa đồng, mỗi đĩa được trang trí bằng phù điêu đầu sư tử mạnh mẽ và đi kèm với những chiếc vòng tròn đính kèm. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các hiện vật này được lấy ra cẩn thận từ một ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ nhất và thứ hai Sau Công nguyên của Đế chế La Mã. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Những chiếc vòng này được nối với các đĩa hình đầu sư tử thông qua một khớp nối, còn các đĩa thì có các lỗ nhỏ. Cấu trúc này cho thấy, chúng có thể được gắn vào một chiếc quan tài gỗ bằng đinh sắt, và chúng hoạt động như một tay cầm, các mảnh vỡ của quan tài này cũng đã được phát hiện. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Sự hiện diện của những tay cầm trang trí công phu này trong một ngôi mộ La Mã cổ đại đặt ra câu hỏi về ý nghĩa biểu tượng họa tiết đầu sư tử trong bối cảnh tang lễ cổ xưa. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Tay cầm #đầu sư tử #ngôi mộ #La Mã #cổ đại

