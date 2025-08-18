Hà Nội

Phát hiện báu vật La Mã siêu hiếm 2.000 tuổi, giới khảo cổ ngỡ ngàng

Kho tri thức

Phát hiện báu vật La Mã siêu hiếm 2.000 tuổi, giới khảo cổ ngỡ ngàng

Một chiếc mũ siêu hiếm của binh sĩ La Mã mới được trưng bày công khai tại Bảo tàng Bolton sau hơn 1 thế kỷ cất giữ hé lộ bí mật lớn. 

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Chiếc mũ của binh sĩ La Mã với niên đại khoảng 2.000 năm tuổi gây chú ý khi được trưng bày công khai tại Bảo tàng Bolton sau hơn 100 năm được cất giữ, bảo quản. Ảnh: Ancient origins.
Hiện vật quý hiếm trên là một trong 3 chiếc duy nhất được biết đến trên toàn thế giới. Chiếc mũ len trùm đầu được bảo quản đặc biệt này, được cho là dành cho một người lính La Mã sau cuộc chinh phạt Ai Cập sau khi Nữ hoàng Cleopatra qua đời vào năm 30 trước Công nguyên. Ảnh: Bolton Museum.
Qua đó, chiếc mũ siêu hiếm này cung cấp thông tin quan trọng về cuộc sống quân ngũ ở binh sĩ La Mã khi chiếm đóng Ai Cập. Ảnh: Bolton Library and Museum Services.
Chiếc mũ, hiện được coi là hiện vật cùng loại được bảo quản tốt nhất trên thế giới, đã được nhà khảo cổ học William Matthew Flinders Petrie khai quật tại Ai Cập rồi sau đó tặng cho bảo tàng đầu tiên của Bolton vào năm 1911. Ảnh: Ảnh: Bolton Library and Museum Services.
Hai chiếc mũ còn lại hiện được lưu giữ tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Whitworth ở Manchester và một bảo tàng ở Florence, Italy. Ảnh: Bolton Library and Museum Services.
Chiếc mũ được trưng bày tại Bảo tàng Bolton, đã được thực hiện bởi chuyên gia Jacqui Hyman - người có gần 5 thập kỷ kinh nghiệm làm việc cho các dự án từ bảo tàng đến hoàng gia trên toàn thế giới. Ảnh: Bolton Library and Museum Services.
Theo các nhà nghiên cứu, chiếc mũ có niên đại khoảng năm 200 sau Công nguyên và dường như đã được thiết kế đặc biệt để phù hợp với điều kiện môi trường Ai Cập, bao gồm cả việc bảo vệ khỏi ánh nắng Mặt trời gay gắt của sa mạc và bão cát. Ảnh: Ian Trumble.
Sự điều chỉnh này cho thấy cách trang bị quân sự của La Mã đã phát triển để đáp ứng nhu cầu khí hậu khác nhau trên khắp đế chế rộng lớn của họ, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt của Ai Cập. Ảnh: Ian Trumble / SWNS.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Ancient origins)
#báu vật La Mã #hiện vật cổ 2000 năm #khám phá khảo cổ Ai Cập #binh sĩ La Mã #La Mã

