Thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn húc xe, doạ đạp phụ nữ

Cơ quan chức năng TP Hà Nội đang xác minh kẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình “húc” vào xe máy của một phụ nữ mặc quân phục đang dừng đèn đỏ.

Trường Hân t/h

Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc liên quan một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi húc vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ).

Người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm giơ chân định đạp vào xe máy người phụ nữ mặc quân phục tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân, TP Hà Nội.

“Chúng tôi đang tập trung xác minh đối tượng vi phạm, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin đến cơ quan báo chí”, vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho hay.

Trước đó vào ngày 26/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy mang biển số 29T1 - 09670 không đội mũ bảo hiểm, bấm còi inh ỏi với thái độ “hổ báo”, côn đồ, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Sự việc được cho là xảy ra lúc 16h41 ngày 26/9, khi người đàn ông “hổ báo” đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) đã cố tình cho xe húc vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc quân phục đang ở sát lề đường dừng đèn đỏ. Sau đó, kẻ này còn tiếp tục giơ chân với ý định đạp vào xe máy của người phụ nữ.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu văn hóa của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

#Hà Nội #gây rối #xe máy #bạo hành #phụ nữ quân phục #điều tra

