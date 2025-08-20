Hà Nội

Video

Thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Trường Hân t/h

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao vào hành hung tài xế ô tô công nghệ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TP.HCM). Nạn nhân là anh N.V.T (30 tuổi, ngụ TPHCM - tài xế chạy xe ô tô công nghệ).

Liên quan đến vụ việc trên, theo PLO, ngày 19/8, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đã đưa nam thanh niên đi xe máy hành hung tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an phường làm việc.

Bước đầu công an xác định nam thanh niên này tên Đ (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

Video ghi lại cảnh người đàn ông đánh tài xế xe ô tô gãy sống mũi

Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi đánh tài xế ô tô công nghệ như clip lan truyền. Sau khi gây ra vụ việc và thấy mình xuất hiện clip lan truyền trên mạng xã hội nên Đ đã bỏ trốn.

Trên TPO, anh N.V.T (tài xế ô tô công nghệ) cho biết, khi đang chở khách trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM) đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ô tô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. Lúc này, anh T thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T và cho rằng vì xe anh T làm mính té bị thương và xe hư hỏng.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy anh T bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Ngay sau tiếp nhận tin báo, công an trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng hành hung.

Lực lượng công an đang phối hợp lấy lời khai nam thanh niên này và củng cố hồ sơ, xử lý hành vi tấn công nam tài xế theo đúng quy định.

