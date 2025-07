Tài xế đi ngược chiều còn dọa đánh người khi bị quay video

Ngày 3/7, Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý tài xế N.V.N (SN 1980) về lỗi "không đi bên phải theo chiều đi của mình".

Sau khi nhận được phản ánh, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 13 phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành xác minh.

Cơ quan công an đã xác định được ông N.V.N là tài xế lái xe ô tô du lịch 7 chỗ trong clip lan truyền trên mạng. Tại cơ quan công an, ông N thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính ông N số tiền 5 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe và tạm giữ bằng lái theo quy định.

Công an phường An Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét xử lý hành vi gây mất trật tự công cộng đối với tài xế trên.

Trước đó, tối 2/7, trên mạng xôn xao clip ôtô 7 chỗ biển số 61A -... lấn làn chạy ngược chiều trên đường có vạch kẻ liền song song màu vàng. Sự việc xảy ra gần trưa cùng ngày trên đường Trần Quang Diệu gần ngã sáu An Phú, phường An Phú, TPHCM.

Thấy sự việc, một người dân đi xe máy đã sử dụng điện thoại và quay lại sự việc. Phát hiện bị quay clip, tài xế ôtô đã có lời nói đe dọa người quay clip. Tiếp đó, nam tài xế tấp vào lề đường mở cửa và chạy về phía người quay clip dọa đánh.

Clip về sự việc sau đó lan truyền trên mạng, khiến cộng đồng mạng bức xúc về hành vi của người tài xế lái ôtô.