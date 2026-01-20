Phú Thọ phát hiện ‘nữ quái’ giấu 8,4kg pháo hoa nổ trái phép

Phương bị Công an phát hiện khi mang 5 khối pháo hoa nổ (loại pháo hoa dàn 49), do nước ngoài sản xuất, với tổng khối lượng 8,4 kg đi giấu.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Phú Thọ), đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Thị Bích Phương (sinh năm 1990, trú tại thôn Vinh Quang, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm.

Trung tá Nguyễn Quang Đăng - Phó Trưởng phòng PC06 trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

Thời điểm kiểm tra, đối tượng Phương là nhân viên cửa hàng tạp hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Lực lượng chức năng phát hiện Phương đang mang số hàng cấm đi cất giấu trong khuôn viên Bệnh viện. Tang vật thu giữ gồm 5 khối pháo hoa nổ (loại pháo hoa dàn 49), do nước ngoài sản xuất, với tổng khối lượng 8,4 kg.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phương khai nhận số pháo hoa nổ trên được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Để bảo đảm việc xử lý đúng thẩm quyền, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao đối tượng Trần Thị Bích Phương cùng toàn bộ tang vật, tài liệu liên quan cho Công an phường Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định số pháo hoa nổ trên do Đặng Văn Trung (sinh năm 1985, trú tại thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ; là bạn trai của Phương) đưa cho Phương cất giấu để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hiện Công an phường Vĩnh Phúc đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng mua bán, chế tạo pháo lậu: