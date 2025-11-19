Thanh niên 18 tuổi bị hoại tử các đốt ngón tay do tai nạn lao động

Ngày 19/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đã thành công cứu các ngón tay bị hoại tử cho chàng thanh niên bị lóc da và dập nát các đầu ngón tay do cưa sắt.

Bệnh nhân là L.V.T (18 tuổi, dân tộc Thái, quê Sơn La) theo bố xuống Hà Nội làm thêm tại một cơ sở cơ khí sửa chữa sắt thép. Khi đang vận hành máy cắt, lưỡi cưa bất ngờ trượt, cắt sâu vào bàn tay trái, gây lóc toàn bộ da và mô mềm ở ba ngón: cái, trỏ và giữa.

Thăm khám ngón tay hoại tử cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được đưa ngay tới cơ sở y tế gần đó. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy không gãy xương, nhưng diện lóc da rộng. Các bác sĩ đã khâu bảo tồn cả ba ngón. Tuy nhiên, sau đó, ngón trỏ và ngón giữa xuất hiện tình trạng đổi màu, tím đen – dấu hiệu hoại tử do mất cấp máu.

Bệnh nhân được ê-kíp Tạo hình – Thẩm mỹ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận trong tình trạng: ngón cái tiến triển tốt, vết thương liền tương đối; ngón giữa hoại tử phần búp ngón; ngón trỏ hoại tử khô gần toàn bộ đốt xa và phần lớn đốt giữa.

Tổn thương ngón tay sau khi được xử lý phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, phẫu thuật viên chính – đánh giá: Đây là giai đoạn muộn, khiến việc bảo tồn toàn bộ ngón trỏ rất khó khăn.

“Nếu được xử trí kịp thời trong thời điểm vàng ngay sau chấn thương, khả năng cứu toàn bộ ngón tay sẽ cao hơn nhiều.

Ngược lại, bệnh nhân đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn cả ngón trỏ và ngón giữa. Bởi trong lúc mổ, chúng tôi phát hiện xương đốt xa và đốt giữa của ngón trỏ đã hoại tử, đốt xa của ngón giữa cũng không còn sống.

Do đó, chúng tôi buộc phải cắt bỏ phần mô hoại tử để ngăn tình trạng lan rộng, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa các cấu trúc còn sống”, BS Linh nhấn mạnh.

Hiện tại, sau phẫu thuật và một thời gian theo dõi, bàn tay của bệnh nhân đã dần ổn định trở lại.

Thăm khám lại ngón tay cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Linh khẳng định, ngón trỏ và ngón giữa giữ vai trò then chốt trong các thao tác tinh vi của bàn tay – đặc biệt ngón trỏ đảm nhiệm gần như một nửa chức năng kẹp, phối hợp với ngón cái tạo thế “càng cua” khi cầm bút, cầm đũa hoặc nắm giữ đồ vật.

Việc mất ngón trỏ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lao động, học tập và sinh hoạt hằng ngày. Chính vì vậy, ở bệnh nhân trẻ, sức khỏe tổng thể tốt, ê-kíp đã nỗ lực tối đa để bảo tồn cấu trúc và chức năng.

BS Nguyễn Ngọc Linh nhấn mạnh, yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định: “Tổn thương bàn tay dạng lóc da, dập nát đòi hỏi đánh giá sớm tình trạng cấp máu và xử trí ngay khi mô có dấu hiệu thiếu nuôi dưỡng. Nếu để muộn, xương phơi ra ngoài sẽ nhanh chóng hoại tử, làm giảm đáng kể khả năng bảo tồn”.