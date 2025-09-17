Hà Nội

Kho tri thức

Thanh kiếm cổ từ thời Avar lộ diện nhờ công nghệ tiên tiến

Các nhà khảo cổ học ở Hungary đã tìm thấy một thanh kiếm có từ thời Avar nhờ sử dụng công hiện đại và kỹ thuật khảo cổ học vệ tinh tiên tiến. 

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Một thanh kiếm quý hiếm có từ thời Avar đã được các nhà khảo cổ khai quật gần Székesfehérvár, đánh dấu phát hiện đầu tiên thuộc loại này ở Quận Fejér, Hungary sau hơn 40 năm. Ảnh: Ancient origin.
Một thanh kiếm quý hiếm có từ thời Avar đã được các nhà khảo cổ khai quật gần Székesfehérvár, đánh dấu phát hiện đầu tiên thuộc loại này ở Quận Fejér, Hungary sau hơn 40 năm. Ảnh: Ancient origin.
Khám phá quan trọng này đến từ việc các chuyên gia sử dụng các kỹ thuật khảo cổ học vệ tinh tiên tiến, chứng minh công nghệ hiện đại đang cách mạng hóa việc khám phá lịch sử cổ đại. Ảnh: James Steakley/CC BY-SA 3.0.
Khám phá quan trọng này đến từ việc các chuyên gia sử dụng các kỹ thuật khảo cổ học vệ tinh tiên tiến, chứng minh công nghệ hiện đại đang cách mạng hóa việc khám phá lịch sử cổ đại. Ảnh: James Steakley/CC BY-SA 3.0.
Phương pháp tiếp cận sáng tạo này sử dụng hình ảnh vệ tinh để phát hiện các di chỉ khảo cổ bị chôn vùi bằng cách phân tích mô hình sinh trưởng của cây trồng, nơi đất bị xáo trộn từ quá trình đào mộ cổ tạo ra các dấu hiệu thực vật đặc trưng có thể nhìn thấy từ quỹ đạo. Ảnh: arkeonews.
Phương pháp tiếp cận sáng tạo này sử dụng hình ảnh vệ tinh để phát hiện các di chỉ khảo cổ bị chôn vùi bằng cách phân tích mô hình sinh trưởng của cây trồng, nơi đất bị xáo trộn từ quá trình đào mộ cổ tạo ra các dấu hiệu thực vật đặc trưng có thể nhìn thấy từ quỹ đạo. Ảnh: arkeonews.
Nhờ đó, nhà khảo cổ học Frigyes Szücsi và các cộng sự đã tìm thấy dấu vết của 2 nghĩa trang riêng biệt dọc biên giới giữa Székesfehérvár và Aba. Trong đó, nghĩa trang lớn chứa khoảng 400 - 500 ngôi mộ và nghĩa trang nhỏ hơn nằm cách đó vài trăm mét. Ảnh: Ilona C. Kiss.
Nhờ đó, nhà khảo cổ học Frigyes Szücsi và các cộng sự đã tìm thấy dấu vết của 2 nghĩa trang riêng biệt dọc biên giới giữa Székesfehérvár và Aba. Trong đó, nghĩa trang lớn chứa khoảng 400 - 500 ngôi mộ và nghĩa trang nhỏ hơn nằm cách đó vài trăm mét. Ảnh: Ilona C. Kiss.
Vào ngày 25/8, khi nhóm chuyên gia sắp hoàn tất công việc nghiên cứu 2 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn thì bất ngờ phát hiện một hiện vật trong lòng đất. Đó là một thanh kiếm có từ thời Trung Avar (thế kỷ 7 - 8). Vũ khí này là phát hiện tương tự thứ hai ở Quận Fejér kể từ năm 1979, khi nhà khảo cổ học Gyula Fülöp phát hiện ra thanh kiếm cùng thời kỳ tại Kajászó-Újmajor. Ảnh: James Steakley/CC BY-SA 3.0.
Vào ngày 25/8, khi nhóm chuyên gia sắp hoàn tất công việc nghiên cứu 2 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn thì bất ngờ phát hiện một hiện vật trong lòng đất. Đó là một thanh kiếm có từ thời Trung Avar (thế kỷ 7 - 8). Vũ khí này là phát hiện tương tự thứ hai ở Quận Fejér kể từ năm 1979, khi nhà khảo cổ học Gyula Fülöp phát hiện ra thanh kiếm cùng thời kỳ tại Kajászó-Újmajor. Ảnh: James Steakley/CC BY-SA 3.0.
Trong văn hóa chiến binh Avar, kiếm là một biểu tượng mạnh mẽ cho địa vị xã hội và sức mạnh quân sự. Mặc dù các ngôi mộ điển hình thường có giáo, cung và các loại vũ khí tiêu chuẩn khác, nhưng sự hiện diện của một thanh kiếm giúp các chuyên gia nhanh chóng xác định chủ nhân mộ cổ thuộc về một người có địa vị cao trong xã hội Avar. Ảnh: wikimedia commons.
Trong văn hóa chiến binh Avar, kiếm là một biểu tượng mạnh mẽ cho địa vị xã hội và sức mạnh quân sự. Mặc dù các ngôi mộ điển hình thường có giáo, cung và các loại vũ khí tiêu chuẩn khác, nhưng sự hiện diện của một thanh kiếm giúp các chuyên gia nhanh chóng xác định chủ nhân mộ cổ thuộc về một người có địa vị cao trong xã hội Avar. Ảnh: wikimedia commons.
Bên trong ngôi mộ cũng tìm thấy những đồ trang trí tóc bằng đồng mạ vàng và một phụ kiện thắt lưng bằng đồng ép. Những hiện vật này càng khẳng định thêm địa vị xã hội, sự giàu có của người quá cố. Ảnh: Angus McBride.
Bên trong ngôi mộ cũng tìm thấy những đồ trang trí tóc bằng đồng mạ vàng và một phụ kiện thắt lưng bằng đồng ép. Những hiện vật này càng khẳng định thêm địa vị xã hội, sự giàu có của người quá cố. Ảnh: Angus McBride.
Sau hơn một thiên niên kỷ nằm dưới lòng đất, lớp kim loại bị ăn mòn nên thanh kiếm trở nên cực kỳ mỏng manh, có nguy cơ bị phân hủy hoàn toàn nếu xử lý bất cẩn. Vì vậy, các chuyên gia cần nghiên cứu, tìm kiếm biện pháp bảo tồn đặc biệt giúp bảo quản thanh kiếm khoảng 1.400 tuổi này. Ảnh: novoscriptorium.
Sau hơn một thiên niên kỷ nằm dưới lòng đất, lớp kim loại bị ăn mòn nên thanh kiếm trở nên cực kỳ mỏng manh, có nguy cơ bị phân hủy hoàn toàn nếu xử lý bất cẩn. Vì vậy, các chuyên gia cần nghiên cứu, tìm kiếm biện pháp bảo tồn đặc biệt giúp bảo quản thanh kiếm khoảng 1.400 tuổi này. Ảnh: novoscriptorium.
Theo giới nghiên cứu, người Avar đã thiết lập nên một trong những đế chế du mục hùng mạnh nhất châu Âu thời Trung cổ, kiểm soát lưu vực Carpathian từ cuối thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9. Ảnh: calimacil.
Theo giới nghiên cứu, người Avar đã thiết lập nên một trong những đế chế du mục hùng mạnh nhất châu Âu thời Trung cổ, kiểm soát lưu vực Carpathian từ cuối thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9. Ảnh: calimacil.
Mạng lưới quân sự tinh vi, hệ thống phân cấp xã hội phức tạp của người Avar và mối quan hệ với các cộng đồng Byzantine, Frank và Slav lân cận đã định hình sự phát triển sâu sắc của châu Âu thời kỳ đầu Trung cổ. Ảnh: Facebook - Gemersko-malohontské múzeum/Gömör-Kishonti Múzeum.
Mạng lưới quân sự tinh vi, hệ thống phân cấp xã hội phức tạp của người Avar và mối quan hệ với các cộng đồng Byzantine, Frank và Slav lân cận đã định hình sự phát triển sâu sắc của châu Âu thời kỳ đầu Trung cổ. Ảnh: Facebook - Gemersko-malohontské múzeum/Gömör-Kishonti Múzeum.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Ancient origins)
