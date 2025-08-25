Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bất ngờ phát hiện thanh kiếm thời trung cổ hiếm có

Kho tri thức

Bất ngờ phát hiện thanh kiếm thời trung cổ hiếm có

Các chuyên gia dò kim loại đã kéo lên một thanh kiếm cổ từ thế kỷ 14 hoặc 15, và họ không thể tin vào tình trạng của nó.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại huyện Biskupiec, thuộc tỉnh Warmian-Masurian, miền bắc Ba Lan, các chuyên gia đến từ Hiệp Hội Bishop’s Detector (tổ chức phi lợi nhuận của những người yêu thích lịch sử và chuyên gia dò kim loại) bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ cổ xưa bí ẩn. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Khi tiến hành khai quật tại huyện Biskupiec, thuộc tỉnh Warmian-Masurian, miền bắc Ba Lan, các chuyên gia đến từ Hiệp Hội Bishop’s Detector (tổ chức phi lợi nhuận của những người yêu thích lịch sử và chuyên gia dò kim loại) bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ cổ xưa bí ẩn. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Đó là một thanh kiếm dài và hai lưỡi rìu cổ xưa, quý hiếm. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Đó là một thanh kiếm dài và hai lưỡi rìu cổ xưa, quý hiếm. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Khi tìm thấy thanh kiếm và rìu, các thành viên của Hiệp Hội Bishop’s Detector đã báo ngay cho Văn phòng Bảo vệ Di tích tỉnh Warmian-Masurian và các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Ostróda để kiểm tra các hiện vật. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Khi tìm thấy thanh kiếm và rìu, các thành viên của Hiệp Hội Bishop’s Detector đã báo ngay cho Văn phòng Bảo vệ Di tích tỉnh Warmian-Masurian và các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Ostróda để kiểm tra các hiện vật. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Kết quả cho thấy, thanh kiếm dài và hai lưỡi rìu có từ cuối thời Trung Cổ, ước tính có niên đại khoảng thế kỷ 14-15 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Kết quả cho thấy, thanh kiếm dài và hai lưỡi rìu có từ cuối thời Trung Cổ, ước tính có niên đại khoảng thế kỷ 14-15 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Thanh kiếm ở trong tình trạng tuyệt vời, kiếm dài hơn 90 cm và mặc dù mũi kiếm bị gãy ở một thời điểm nào đó, nhưng cơ bản nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn đầy đủ các bộ phận như: chuôi kiếm, lưỡi kiếm. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Thanh kiếm ở trong tình trạng tuyệt vời, kiếm dài hơn 90 cm và mặc dù mũi kiếm bị gãy ở một thời điểm nào đó, nhưng cơ bản nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn đầy đủ các bộ phận như: chuôi kiếm, lưỡi kiếm. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Một trong hai lưỡi rìu thậm chí còn dính một mảnh gỗ ngay đầu cán. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Một trong hai lưỡi rìu thậm chí còn dính một mảnh gỗ ngay đầu cán. Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Những vũ khí này được phát hiện tại một địa điểm gần sông Osa, nơi trước đây có dòng chảy quanh co và dữ dội. Các chuyên gia khảo cổ học cho rằng, những hiện vật này có thể đã nằm dưới nước suốt nhiều thế kỷ, điều này giải thích tại sao chúng vẫn còn trong tình trạng tốt như vậy. Hiện chúng đang được Bảo tàng Ostroda quản lý, thanh kiếm và rìu này sẽ được nghiên cứu khảo cổ chuyên sâu để tìm hiểu thêm về cách sử dụng và chức năng của chúng vào cuối Thời Trung Cổ". Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Những vũ khí này được phát hiện tại một địa điểm gần sông Osa, nơi trước đây có dòng chảy quanh co và dữ dội. Các chuyên gia khảo cổ học cho rằng, những hiện vật này có thể đã nằm dưới nước suốt nhiều thế kỷ, điều này giải thích tại sao chúng vẫn còn trong tình trạng tốt như vậy. Hiện chúng đang được Bảo tàng Ostroda quản lý, thanh kiếm và rìu này sẽ được nghiên cứu khảo cổ chuyên sâu để tìm hiểu thêm về cách sử dụng và chức năng của chúng vào cuối Thời Trung Cổ". Ảnh: @Hiệp Hội Bishop’s Detector.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#thanh kiếm #rìu #thời trung cổ #vũ khí #hiện vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT