Xã hội

Thanh Hóa chỉ đạo xử lý dứt điểm vướng mắc tại dự án Chung cư Bình An Plaza

UBND tỉnh Thanh Hoá  yêu cầu chủ đầu tư dự án chủ động đối thoại, không né tránh trách nhiệm và khắc phục kịp thời các vướng mắc.

Thiên Tuấn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo giao các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung rà soát, khắc phục dứt điểm những vướng mắc, vi phạm (nếu có) liên quan đến dự án Chung cư thương mại Bình An Plaza trên địa bàn phường Đông Quang.

z74862950584313774cda582ddd8a6e188802648bd099e-fyah.jpg

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Chủ tịch UBND phường Đông Quang trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến dự án; chủ động tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Đông Quang chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vụ việc vi phạm, tập trung đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo quy định.

Công an phường được giao tăng cường nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động người dân và chủ động phòng ngừa các hành vi lợi dụng vụ việc để gây mất an ninh trật tự.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Bình An; làm rõ các tồn tại, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 14/2/2026.

Đối với chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện các hạng mục dự án theo đúng tiến độ, chất lượng được phê duyệt; đồng thời công khai thông tin, chủ động đối thoại, không né tránh trách nhiệm và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh theo quy định pháp luật.

