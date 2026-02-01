Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thanh Hoá dự kiến kiểm tra 56 doanh nghiệp về bảo vệ môi trường

Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026. Dự kiến có 56 doanh nghiệp sẽ được kiểm tra.

Thiên Tuấn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh.

anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-105928.png

Theo kế hoạch, 56 cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, dịch vụ có nguy cơ tác động đến môi trường sẽ được kiểm tra trong năm 2026. Trong danh sách kiểm tra có nhiều doanh nghiệp, dự án quy mô lớn và hoạt động đa ngành, như: Nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu của Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam; Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn làm chủ đầu tư; Kho xăng dầu Nghi Sơn PVOIL; Khu phát triển GAS & LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bao gồm các cơ sở trong lĩnh vực chế biến nông – lâm – thủy sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ như Nhà máy chế biến hải sản Long Hải, Nhà máy sản xuất giấy bao bì MIZA Nghi Sơn, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương, Nhà máy sản xuất hợp kim đặc chủng Lionas Metals, cùng nhiều nhà máy may mặc, sản xuất giầy dép, nhựa, phân bón tại các khu công nghiệp Bỉm Sơn, Lễ Môn, Hoàng Long, Đình Hương – Tây Bắc Ga.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường; việc thu gom, xử lý chất thải; thực hiện các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; cũng như việc chấp hành các kết luận, kiến nghị xử lý sau các đợt kiểm tra trước đây.

Hoạt động kiểm tra được yêu cầu bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy trình, có trọng tâm, trọng điểm; không trùng lặp, không gây khó khăn, phiền hà, không làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ kết hợp kiểm tra hồ sơ với kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước thải, khí thải và môi trường xung quanh để phân tích, đánh giá theo quy định.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả và báo cáo đột xuất khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân sách địa phương năm 2026.

#khu kinh tế nghi sơn #khu công nghiệp #môi trường #vi phạm #ô nhiễm #thanh hoá

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm TTATGT.

download-4.jpg
CSGT xử lý trường hợp học sinh vi phạm TTATGT.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện xưởng phân kim xả chất thải nguy hại ven sông Đuống

Ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường.

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 xưởng phân kim hoạt động trái phép, có hành vi xả chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường. Trong đó, 1 xưởng do Nguyễn Văn Long (SN 1980; HKTT: xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (SN 1966; HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (SN 1976; HKTT: chung cư Green Pearl, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm chủ.

Quá trình điều tra xác định, tại khu vực phía sau các xưởng, ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới