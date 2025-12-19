Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thánh địa cuối cùng của loài vật khổng lồ đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Kho tri thức

Thánh địa cuối cùng của loài vật khổng lồ đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Vườn quốc gia Ujung Kulon là vùng đất hoang dã nguyên sơ bậc nhất Indonesia, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng cùng sự tồn tại của một sinh vật khổng lồ.

T.B (tổng hợp)
Nằm ở mũi Tây đảo Java. Vườn quốc gia trải dài trên bán đảo Ujung Kulon, bao gồm rừng rậm, đầm lầy, bờ biển và các đảo nhỏ ngoài khơi. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở mũi Tây đảo Java. Vườn quốc gia trải dài trên bán đảo Ujung Kulon, bao gồm rừng rậm, đầm lầy, bờ biển và các đảo nhỏ ngoài khơi. Ảnh: Pinterest.
Ít chịu tác động của con người. Do vị trí xa xôi và địa hình khó tiếp cận, khu vực này gần như không có dân cư sinh sống lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Ít chịu tác động của con người. Do vị trí xa xôi và địa hình khó tiếp cận, khu vực này gần như không có dân cư sinh sống lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú. Nơi đây là mái nhà của bò tót, hươu, báo hoa mai Java, khỉ, trăn và hàng trăm loài chim. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú. Nơi đây là mái nhà của bò tót, hươu, báo hoa mai Java, khỉ, trăn và hàng trăm loài chim. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh tồn cuối cùng của tê giác Java. Ujung Kulon là môi trường sống tự nhiên duy nhất còn lại của tê giác Java cực kỳ nguy cấp, với số lượng chỉ vài chục cá thể. Loài vật này đã tuyệt chủng ở Việt Nam từ năm 2010. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh tồn cuối cùng của tê giác Java. Ujung Kulon là môi trường sống tự nhiên duy nhất còn lại của tê giác Java cực kỳ nguy cấp, với số lượng chỉ vài chục cá thể. Loài vật này đã tuyệt chủng ở Việt Nam từ năm 2010. Ảnh: Pinterest.
Có cả hệ sinh thái biển đa dạng. Rạn san hô, thảm cỏ biển và sinh vật biển phong phú khiến Ujung Kulon có giá trị đa dạng sinh học cả trên cạn lẫn dưới nước. Ảnh: indonesia.travel.
Có cả hệ sinh thái biển đa dạng. Rạn san hô, thảm cỏ biển và sinh vật biển phong phú khiến Ujung Kulon có giá trị đa dạng sinh học cả trên cạn lẫn dưới nước. Ảnh: indonesia.travel.
Từng chịu ảnh hưởng từ thảm họa núi lửa Krakatoa. Vụ phun trào của núi lửa Krakatoa năm 1883 đã tàn phá khu vực xung quanh, nhưng thiên nhiên Ujung Kulon đã phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu ảnh hưởng từ thảm họa núi lửa Krakatoa. Vụ phun trào của núi lửa Krakatoa năm 1883 đã tàn phá khu vực xung quanh, nhưng thiên nhiên Ujung Kulon đã phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trên bản đồ các khu bảo tồn quốc tế. Ujung Kulon là biểu tượng cho nỗ lực bảo vệ thiên nhiên hoang dã giữa khu vực có mật độ dân cư cao bậc nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trên bản đồ các khu bảo tồn quốc tế. Ujung Kulon là biểu tượng cho nỗ lực bảo vệ thiên nhiên hoang dã giữa khu vực có mật độ dân cư cao bậc nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1991, Vườn quốc gia Ujung Kulon được ghi danh nhờ giá trị nổi bật về đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1991, Vườn quốc gia Ujung Kulon được ghi danh nhờ giá trị nổi bật về đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Vườn quốc gia Ujung Kulon #Hệ sinh thái đa dạng #Nơi cư trú của tê giác Java #Bảo tồn thiên nhiên Indonesia #Ảnh hưởng núi lửa Krakatoa #Di sản UNESCO

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT