Loài ếch sặc sỡ nhất thế giới, nhiều người nuôi làm cảnh dù cực độc

Ếch độc nhuộm (Dendrobates tinctorius) là loài lưỡng cư độc đáo bậc nhất rừng mưa Nam Mỹ, nổi tiếng với sự đa dạng về màu sắc giữa các quần thể.

T.B (tổng hợp)
Màu sắc cơ thể cực kỳ đa dạng. Ếch độc nhuộm có nhiều biến thể màu khác nhau như xanh lam, vàng, đen, trắng, với hoa văn thay đổi tùy quần thể địa phương. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ nhưng rất nổi bật. Chiều dài cơ thể chỉ khoảng 4–5 cm, nhưng màu sắc khiến chúng dễ dàng được nhận ra giữa rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc đóng vai trò cảnh báo kẻ thù. Màu sắc sặc sỡ của loài ếch này là tín hiệu cảnh báo cho kẻ săn mồi rằng chúng có độc và không nên ăn. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu độc tố mạnh trên da. Da của ếch độc nhuộm tiết ra độc tố có khả năng gây tê liệt hoặc tử vong đối với động vật nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Độc tố đến từ chế độ ăn tự nhiên. Ếch chỉ có độc khi ăn kiến, mối và côn trùng có độc trong tự nhiên; cá thể nuôi nhốt thường không còn độc. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trên mặt đất rừng mưa. Không giống nhiều loài ếch khác, ếch độc nhuộm hoạt động ban ngày và thường di chuyển trên nền rừng ẩm thấp. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính chăm sóc con non hiếm gặp. Ếch bố hoặc mẹ mang nòng nọc trên lưng, đưa đến các hốc nước nhỏ trên cây để phát triển an toàn. Ảnh: Pinterest.
Được ưa chuộng trong nghiên cứu và nuôi cảnh. Vẻ đẹp độc đáo khiến loài này được nuôi phổ biến, dù ngoài tự nhiên chúng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
