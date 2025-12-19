Hà Nội

Hồng Nhung khoe vóc dáng trẻ trung sau gần một năm chiến đấu bệnh tật

Sau gần một năm điều trị ung thư, diva Hồng Nhung xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tinh thần lạc quan và phong độ nghệ thuật bền bỉ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung mới đây chia sẻ khoảnh khắc cười tươi rạng rỡ khi check-in bên cây thông Noel. Nữ diva diện váy denim ôm sát, khoe vóc dáng gọn gàng cùng thần thái trẻ trung.
Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, kèm theo hàng loạt lời khen ngợi dành cho nhan sắc tươi tắn và năng lượng tích cực của giọng ca “Bống bống bang bang”.
Sau gần một năm chiến đấu với bệnh ung thư vú, Hồng Nhung cho thấy tinh thần mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ.
Dù trải qua quá trình điều trị không hề dễ dàng, nữ ca sĩ vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, truyền cảm hứng tích cực đến người hâm mộ.
Đáng chú ý, trong thời gian điều trị bệnh, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn.
Nữ ca sĩ không chỉ xuất hiện trước công chúng mà còn thực hiện live concert, cho thấy niềm đam mê âm nhạc và sự chuyên nghiệp bền bỉ.
Đầu năm 2025, ca sĩ Hồng Nhung khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận bị bệnh ung thư vú. Thay vì giấu kín hay suy nghĩ tiêu cực, Hồng Nhung lựa chọn đối diện với bệnh tật bằng sự bình thản hiếm có.
Hồng Nhung được xem là một trong những diva tiêu biểu của làng nhạc Việt.
Trong sự nghiệp ca hát, Hồng Nhung ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt ca khúc được yêu mến như Giọt sương trên mí mắt, Nhớ mùa thu Hà Nội, Vẫn hát lời tình yêu, Họa mi hót trong mưa…
Khi nhắc đến Hồng Nhung, công chúng vẫn nhớ nhiều nhất đến hình ảnh người ca sĩ gắn bó sâu đậm và thành công rực rỡ với âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: FB Le Hong Nhung
