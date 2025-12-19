Hà Nội

Giải trí

Á hậu Miss Cosmo 2024 thăng hạng nhan sắc trước thềm hết nhiệm kỳ

Mook Karnruethai Tassabut ngày càng quyến rũ, sắc sảo sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2024.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong bán kết Miss Cosmo 2025, Mook Karnruethai Tassabut sải bước với vai trò á hậu đương nhiệm. Đáng chú ý, mỹ nhân Thái Lan catwalk cùng mẹ ruột. Ảnh: Miss Cosmo.
Mook ôm chầm lấy mẹ trên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến Hoa hậu H'hen Niê xúc động. Ảnh: Miss Cosmo.
"Một nhiệm kỳ thật rực rỡ, muốn nói lời cảm ơn Mook vì những hạt giống yêu thương, năng lượng, cố gắng hết mình của Mook trong 1 năm qua. Yêu và thương Mook nhiều, ở đây luôn luôn chào đón Mook", H'hen Niê nhắn nhủ Á hậu Miss Cosmo 2024. Ảnh: Miss Cosmo.
1 năm qua, Mook có lịch trình công việc dày đặc. Nàng hậu chủ yếu hoạt động ở Việt Nam. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, mỹ nhân Thái Lan đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo một dòng sản phẩm vào tháng 10/2025. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Sau Miss Cosmo 2024, Mook thăng hạng nhan sắc. Cô trở nên gợi cảm, sắc sảo hơn. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Theo TIền Phong, nàng hậu đã tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật tại Đại học Silpakorn (Thái Lan). Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Mook từng có 4 năm làm cố vấn sắc đẹp, thành viên phi hành đoàn cho một hãng hàng không Trung Đông. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Mook có kinh nghiệm dẫn chương trình bằng tiếng Anh và Thái. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Nàng hậu thân thiết với Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của Miss Cosmo. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
Mook cùng Hoa hậu người Indonesia Ketut Permata Juliastrid kết thúc nhiệm kỳ ở Miss Cosmo trong chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 20/12. Ảnh: FB Mook Karnruethai Tassabut.
#Miss Cosmo 2025 #bán kết Miss Cosmo 2025 #chung kết Miss Cosmo 2025 #chung kết Miss Cosmo #Hoa hậu

