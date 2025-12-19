Hà Nội

Muôn kiểu 'đi bão' mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Cộng đồng trẻ

Muôn kiểu 'đi bão' mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại trận chung kết SEA Games vào tối qua, nhiều người dân đã rủ nhau tràn xuống đường, cùng ăn mừng đầy cảm xúc.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trước Thái Lan với tỉ số 3-2 tại đấu trường SEA Games không chỉ là một cột mốc lịch sử về thể thao, mà còn là ngòi nổ cho những đêm "không ngủ" trên khắp mọi miền đất nước.
Khái niệm "đi bão" từ lâu đã trở thành một "đặc sản" văn hóa của người hâm mộ Việt Nam, nhưng mỗi mùa vô địch, sự sáng tạo của các cổ động viên lại được nâng lên một tầm cao mới, đầy hài hước và "độc nhất vô nhị".
Trong cái không khí hừng hực của sự ăn mừng chiến thắng, sự hài hước luôn hiện diện ở mọi ngóc ngách. Một cổ động viên đã mang theo cả thẻ đỏ để "phạt" những người xung quanh hoặc đơn giản là tái hiện lại những tình huống kịch tính trên sân cỏ ngay trên đường phố.
Không hiểu bằng cách nào, những cây chuối hay thậm chí là cả một cây đu đủ còn nguyên quả lại có thể yên vị trên yên xe máy giữa dòng người đông đúc.
Tấm bảng "Tìm NYC" kèm hình trái tim giữa phố phường đông đúc khiến ai đi qua cũng phải bật cười.
Làm phép xong rồi thì đến giờ "xả vai" đi bão thôi.
Team siêu nhân cũng tranh đi 'đi bão' khi trên đường giải cứu thế giới.
Trước của nhà, các bà, các mẹ cũng hòa chung không khí với người đi bão qua đường bằng những tiếng đập mâm thiếc rộn rã.
Biển hiệu "BÁNH BAO" rực rỡ dưới ánh đèn đường, chen chúc giữa dòng xe, khiến không khí hội hè thêm phần bình dân và gần gũi.
"Đi bão" nhưng vẫn phải giữ an toàn tính mạng là trên hết.
Những hình ảnh "đi bão" kỳ lạ và hài hước này chính là minh chứng cho sự lạc quan, yêu đời và tình yêu bóng đá cuồng nhiệt không gì lay chuyển được của con người dải đất hình chữ S.
#U22 Việt Nam #SEA Games #đi bão #cổ động viên #bóng đá #HCV sea games

