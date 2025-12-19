Muôn kiểu 'đi bão' mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại trận chung kết SEA Games vào tối qua, nhiều người dân đã rủ nhau tràn xuống đường, cùng ăn mừng đầy cảm xúc.
Sau gần một năm điều trị ung thư, diva Hồng Nhung xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tinh thần lạc quan và phong độ nghệ thuật bền bỉ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/12, Xử Nữ có thể gặp quý nhân, thu nhập dễ tăng mạnh. Bọ Cạp thành công đừng quá tự mãn.
Nhiều mẫu đồng hồ Patek Philippe đạt mức giá hàng triệu USD trong các phiên đấu giá quốc tế.
Chuẩn bị đón Giáng sinh, vợ cũ Đan Trường chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) mua cây thông trang trí căn biệt thự.
Trong khi thị trường quốc tế vẫn chờ thế hệ mới của Toyota Corolla, Trung Quốc lại được ưu ái với phiên bản nâng cấp 2026 đáng chú ý cho mẫu sedan cỡ C này.
Nữ ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải clip bên Công Vinh, hài hước cho biết rằng cô xài đồ không hao.
Ẩm thực Huế đứng thứ 36 trong danh sách Best Food Cities in the World 2025 của TasteAtlas, trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất, gây chú ý quốc tế.
Quân đội Nga tiến hành không kích ồ ạt, khiến hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine bị tê liệt; đồng thời gây tâm lý căng thẳng cho người dân Ukraine.
Nguyễn Thanh Nhàn, người hùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 gây chú ý với chuyện tình yêu xa 1700km bên cạnh màn trình diễn xuất sắc.
Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi cùng diện trang phục tone đen huyền bí dự sự kiện. Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng với váy lụa màu xanh ngọc.
Tháng 11 Âm lịch mở ra cơ hội vàng giúp ba con giáp thăng tiến, tích lũy của cải và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sung túc. Bí mật đằng sau vận may là gì?
Sau khi hé lộ các thông tin hồi tháng 3/2025, Mercedes-Benz đã công bố chi tiết phiên bản hybrid động cơ đốt trong đầu tiên của dòng CLA thế hệ mới - CLA 220.
U22 Việt Nam khiến nhiều sao Việt vỡ òa cảm xúc khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games 33.
Hai tàu buôn Thời Trung Cổ được phát hiện với cấu trúc nguyên vẹn hiếm thấy khiến giới khảo cổ học sửng sốt. Điều gì ẩn bên trong những xác tàu bí ẩn này?
Ngày 19/12, vật thể liên sao bí ẩn nghi UFO là 3I/ATLAS sẽ đến gần Trái đất nhất ở khoảng cách 270 triệu km.
Vườn bách nhật tại Long Biên đang nở rộ rực rỡ, tạo nên khung cảnh tím hồng lãng mạn như trời Âu, hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp ảnh dịp cuối năm.
Joyoung K7 Pro có giá gần 8 triệu đồng nhưng chinh phục người dùng nhờ khả năng làm sữa ít purin, vận hành êm và tự vệ sinh gần như tuyệt đối.
Với cách biệt doanh số an toàn và xu hướng người dùng, các mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sau 11 tháng này khó có thể thay đổi từ nay đến hết năm 2025.
Hyundai Staria 2026 được cải tiến toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến khả năng vận hành và độ êm ái, nhằm tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc xe đa dụng.
Trong khi Elon Musk còn loay hoay với Optimus, một start-up Trung Quốc đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt robot hình người biết đá võ với giá chưa tới 700 triệuđồng