Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/12: Xử Nữ gặp quý nhân, đón may mắn

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/12: Xử Nữ gặp quý nhân, đón may mắn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/12, Xử Nữ có thể gặp quý nhân, thu nhập dễ tăng mạnh. Bọ Cạp thành công đừng quá tự mãn.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương tìm được bạn đồng hành cùng chí hướng không dễ, phần lớn phải dựa vào một mình. Sự nghiệp bình thường, trong công việc chú trọng việc mình làm có thuận lợi hay không, không thích bị người khác kéo lùi, gặp người thì nhiều tâm nhãn một chút, quan sát kỹ rồi mới tương tác. Tài lộc bình bình, muốn giúp đỡ kinh tế cho gia đình bạn bè nhưng thực lực chưa đủ nên không cho được nhiều. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật nửa kia có thể mang lại khá nhiều giá trị cảm xúc, tâm trạng sẽ tốt lên nhiều. Sức khỏe bình thường, tĩnh dưỡng tốt là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có cơ hội xử lý những nhiệm vụ trước đây chưa làm tốt. Sự nghiệp khá tốt, bạn làm việc sẽ thuận lợi hơn, hiệu suất không trì hoãn nữa, cứ bình ổn đẩy dự án của mình là được, không cần lo lắng quá nhiều. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính khả năng đạt lợi nhuận đáng kể cao, chú ý nắm bắt cơ hội đừng do dự kẻo bỏ lỡ. Tình cảm bình thường, hai bên ở bên nhau không có chuyện lớn, phần lớn sống theo quy củ không tốt cũng không xấu. Sức khỏe khá tốt, tâm trạng thoải mái ít bực dọc.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc khá theo quy tắc, làm khác thường mình cũng không có cảm giác an toàn. Sự nghiệp bình thường, trong công việc ít tự ý hành động một chút, làm theo quy định sẵn có thì tốt hơn, tôn trọng quy tắc mới ít mắc lỗi hay chịu tội thay. Tài lộc bình thường, cứ theo kế hoạch làm dự án là được, đừng làm việc vượt quá khả năng. Tình cảm bình thường, bạn và nửa kia ở bên nhau nên quan tâm từ chi tiết, cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất nhiều hơn. Sức khỏe bình bình, cơ bản khỏe mạnh tinh thần tốt.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cứ theo kế hoạch làm việc là được, ít nhiều vẫn có thu hoạch không uổng công. Sự nghiệp khá ổn, nơi làm việc đừng hành động lung tung, cấp trên có chỉ thị gì nếu không làm theo khó đảm bảo kết quả tốt, bớt tự cho mình thông minh thì không phải chuyện xấu. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính đạt lợi nhuận không quá khó khăn, chỉ đừng có kỳ vọng không thực tế. Tình cảm bình thường, hai bên ở bên nhau bình an vô sự, không xuất hiện tình trạng tìm nhau gây sự. Sức khỏe bình bình, bổ sung dinh dưỡng vừa phải là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử muốn hòa hợp với người khác giao tiếp lịch sự, nhưng phản hồi nhận được chưa chắc tích cực. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc làm việc quá khách sáo cũng không tốt, thỉnh thoảng thể hiện chút uy nghiêm sẽ được tôn trọng hơn, cần rèn luyện để nắm bắt mức độ. Tài lộc bình thường, chú ý giữ cân bằng thu chi là được, tiêu xài lung tung không nên. Tình cảm bình bình, bạn và nửa kia trao đổi dễ xảy ra không hiểu nhau, cẩn thận đừng làm mâu thuẫn leo thang. Sức khỏe bình thường, thời gian nghỉ ngơi phải đủ đừng thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể tiếp xúc một số nguồn lực hoặc quý nhân. Sự nghiệp tốt, nơi làm việc quý nhân tốt, có cơ hội tiếp xúc nghiệp vụ mới hoặc vị trí mới cần mình, suy nghĩ kỹ cách làm đừng để người ta thấy mình không gánh vác được là ổn. Tài lộc hơi tốt, trong đầu tư tài chính khả năng đạt lợi nhuận khá cao, không mắc lỗi lớn thì thu nhập tăng không ít. Tình cảm khá tốt, nửa kia không phải người keo kiệt, cần giúp đỡ thì nói thẳng sẽ tốt hơn. Sức khỏe tạm ổn, cơ thể khỏe mạnh tinh thần tốt không dễ mệt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khá bận không có thời gian làm chuyện linh tinh, không thích bị người khác chiếm thời gian quý báu. Sự nghiệp bình thường, trong công việc có nhiều việc phải làm, bắt đầu từ trọng điểm trước đừng nghĩ cái gì cũng làm tốt, chủ nghĩa hoàn hảo hiện tại không thực tế, tập trung vào việc quan trọng là được. Tài lộc hơi yếu, có thể vì sơ ý mà gây tổn thất tài vật cho mình. Tình cảm bình bình, mối quan hệ thân mật dễ xảy ra tranh cãi, mọi người đều kiên trì ý kiến riêng chẳng ai nghe ai. Sức khỏe bình thường, chú ý vấn đề hệ tiêu hóa là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp gặp chuyện suy nghĩ nhiều để tránh hành động theo đám đông mà không chú ý. Sự nghiệp khá tốt, khi làm việc thường tiếp xúc dự án mới, nhưng có làm được hay không còn tùy tình hình thực tế, có tự tin được nhưng đừng quá tự phụ, thận trọng đánh giá thực lực mình là được. Tài lộc tạm ổn, trong đầu tư tài chính có vài ý kiến tham khảo rất có giá trị, có thể giúp mình tránh rủi ro. Tình cảm hơi tốt, hai bên đều muốn ở bên nhau tử tế, không vô cớ gây sự cãi vã. Sức khỏe khá tốt, bổ sung vitamin vừa phải là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần tự đưa cho mình chút gợi ý tích cực, đừng chú ý quá nhiều sự việc tiêu cực. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc cố gắng chọn dự án bảo thủ một chút, như vậy gặp vấn đề cũng dễ xử lý, tâm thái ổn định tự động viên mình nhiều hơn, đừng quá để ý lời không hay xung quanh. Tài lộc hơi yếu, khi không có dự án tốt thì chờ thời cơ xuất hiện đừng vội. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật cảm giác an toàn chưa đủ, giao tiếp nhiều với đối phương có thể giảm bớt phần nào. Sức khỏe bình thường, cẩn thận mất ngủ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm việc không xuất hiện quá nhiều vấn đề, có thể tùy cơ ứng biến xử lý tốt. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc tự đưa cho mình gợi ý tích cực nhiều hơn dễ xây dựng tự tin, đánh giá của người khác không quan trọng đến thế, giảm nhiễu mới tập trung làm việc được. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính có thể chọn dự án dễ thao tác hơn để đầu tư, khả năng đạt lợi nhuận không thấp. Tình cảm khá ổn, bạn và đối phương ở bên nhau khá thư giãn, hai bên đều không có tâm tư tính toán nhỏ nhen. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh tinh thần tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc cảm giác năng lượng làm việc cao hơn nhiều, ý chí phấn đấu cũng tăng lên kha khá. Sự nghiệp tốt, trong công việc cần đặt đúng vị trí của mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là được, những chuyện linh tinh khác đừng tham gia, không gây rắc rối và tránh xa rắc rối rất quan trọng. Tài lộc tạm ổn, trong đầu tư tài chính dự án gánh nặng cao thì đừng tham gia, bảo thủ hành sự mới an toàn với mình. Tình cảm tạm ổn, bạn sẵn lòng giao tiếp với nửa kia thái độ cũng thành khẩn, quan hệ hai bên có thể được sửa chữa và tốt lên. Sức khỏe khá tốt, bổ sung thêm vitamin là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc tốt nhất dựa vào tình hình thực tế, đừng ép buộc bản thân cầu tiến. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc vẫn có vài dự án tốt, bạn muốn làm nhưng hơi chưa chắc chắn, nếu có cơ hội hỏi ý kiến người khác thì tìm hiểu trước, đừng hành động tùy tiện là được. Tài lộc khá tốt, tình hình kinh tế không quá dư dả nhưng cũng qua được, tiết kiệm một chút kiểm soát dục vọng tiêu xài. Tình cảm khá ổn, bạn và đối phương ở bên nhau giao tiếp cần kiên nhẫn nhiều lần mới nói rõ được việc. Sức khỏe khá ổn, cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
