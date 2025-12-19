Bí ẩn khó giải về 'vòng tròn của những người khổng lồ' ở Trung Đông

Hà Nội

Kho tri thức

Giới khảo cổ vẫn chưa thể giải đáp mục đích tồn tại của Rujm el-Hiri, công trình đá tiền sử bí ẩn giữa Cao nguyên Golan.

T.B (tổng hợp)
Có niên đại hơn 5.000 năm. Rujm el-Hiri được xây dựng vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 TCN, cùng thời với Stonehenge ở châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng từ hàng chục nghìn tấn đá bazan. Di tích gồm các vòng đá đồng tâm xếp từ đá bazan đen, tổng khối lượng ước tính hơn 40.000 tấn. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc gồm nhiều vòng tròn đồng tâm. Di tích có từ 4 đến 5 vòng đá tròn bao quanh một gò đá trung tâm, tạo hình mê cung nhìn từ trên cao. Ảnh: Pinterest.
Chức năng ban đầu vẫn là điều bí ẩn. Một số giả thuyết cho rằng đây là đài thiên văn cổ, nơi hành lễ hoặc công trình tang lễ. Ảnh: biblewalks.com.
Có sự liên hệ với hiện tượng thiên văn. Một số lối đi trong cấu trúc được cho là thẳng hàng với điểm mặt trời mọc vào ngày hạ chí. Ảnh: biblewalks.com.
Tên gọi mang ý nghĩa “đống đá của mèo rừng”. Trong tiếng Ả Rập, Rujm el-Hiri được hiểu là “đống đá của mèo rừng”, phản ánh trí tưởng tượng dân gian. Ảnh: biblewalks.com.
Được người Do Thái gọi là Gilgal Refaim. Tên Hebrew này có nghĩa là “vòng tròn của những người khổng lồ”, gắn với truyền thuyết cổ xưa. Ảnh: biblewalks.com.
Là một trong những di tích đá lớn nhất Trung Đông. Quy mô và độ phức tạp khiến Rujm el-Hiri trở thành công trình tiền sử độc đáo bậc nhất khu vực. Ảnh: biblewalks.com.
