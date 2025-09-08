Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Tháng 9 có gì đặc biệt ở đặc khu Phú Quý khiến du khách say mê?

Tháng 9, Phú Quý chinh phục du khách bằng biển êm, trời trong, ít đông đúc, vừa thích hợp để nghỉ dưỡng, vừa lý tưởng trải nghiệm biển đảo.

Vân Giang (Tổng hợp)

Dù mùa hè đã đi qua, nhưng tháng 9 vẫn được nhiều du khách lựa chọn làm thời điểm “đặt chân” đến đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng). Biển êm, trời trong, cỏ xanh, cùng không gian yên bình hơn so với cao điểm du lịch chính là những yếu tố khiến hòn đảo này tiếp tục hút khách trong tháng thu.\

phu-quy5.jpg
Ảnh Thương Nguyễn

Không lo bão, biển vẫn trong xanh

Thông thường, mùa gió bão ở đặc khu Phú Quý rơi vào khoảng cuối tháng 10 đến hết năm. Chính vì vậy, tháng 9 vẫn được xem là thời điểm an toàn để di chuyển ra đảo. Các chuyến tàu từ Phan Thiết ra đặc khu Phú Quý hoạt động đều đặn, ít bị hủy hay hoãn do thời tiết xấu.

phu-quy7.jpg
Ảnh Thương Nguyễn

Nhiều du khách từng trải nghiệm cho biết, biển tháng 9 tại đặc khu Phú Quý khá hiền hòa, mặt nước phẳng lặng và trong vắt, rất lý tưởng cho những hoạt động như bơi lội, lặn ngắm san hô hay chèo SUP.

Thoải mái tận hưởng không gian yên bình

Một lý do khác khiến nhiều người thích chọn tháng 9 là sau dịp lễ 2/9, lượng khách du lịch giảm hẳn. Điều này đồng nghĩa với việc du khách sẽ không còn cảnh chen chúc, xếp hàng chờ check-in ở những điểm nổi tiếng như Hòn Tranh, Gành Hang, chùa Linh Sơn hay ngọn hải đăng Phú Quý.

phu-quy4.jpg
Ảnh Thương Nguyễn

Không gian thoáng đãng, bãi biển rộng và làn cỏ xanh trải dài mang lại cảm giác yên tĩnh, thư giãn. Những du khách yêu nhiếp ảnh càng có cơ hội ghi lại được nhiều khoảnh khắc đẹp mà không sợ vướng người trong khung hình.

Tour guide "rảnh" và dịch vụ chu đáo hơn

Thời điểm tháng 9 cũng là lúc nhiều hướng dẫn viên, lái xe hay đơn vị tổ chức tour ở đặc khu Phú Quý có lịch trình thưa hơn so với mùa cao điểm. Vì vậy, du khách dễ dàng chọn được hướng dẫn viên đúng “gu”, có thể gợi ý những góc chụp độc đáo, giới thiệu chỗ ăn uống ngon và chia sẻ kinh nghiệm khám phá đảo ít người biết.

phu-quy2.jpg
Ảnh Sĩ Phú Quý

Một số du khách cho rằng chính sự thoải mái này mới là “đặc sản” của Phú Quý tháng 9, khi con người và thiên nhiên cùng hòa nhịp, mang lại hành trình chậm rãi, đáng nhớ.

Trải nghiệm cả trên bờ lẫn dưới nước

Đặc khu Phú Quý tháng 9 không chỉ đẹp dưới làn nước trong xanh mà còn rực rỡ trên bờ. Những triền cỏ xanh mướt trải dài ở Gành Hang hay dọc bờ biển Triều Dương là điểm đến được giới trẻ yêu thích để check-in. Cảnh sắc giao mùa, khi trời đã bớt oi bức nhưng nắng vẫn vàng rực, tạo nên những bức hình đậm chất “island vibes”.

phu-quy6.jpg
Ảnh Thương Nguyễn

Đối với du khách ưa vận động, lặn biển ngắm san hô vẫn là trải nghiệm không thể bỏ qua. Hệ sinh thái san hô tại các khu vực như Hòn Tranh, Hòn Đen khá phong phú, với nhiều loài cá đủ sắc màu.

Đặc sản không thể bỏ lỡ khi đến Phú Quý

Cua huỳnh đế: Loài cua “vua” nổi tiếng với thịt chắc, ngọt, thường được hấp hoặc nướng mọi để giữ trọn hương vị.

Cá mú đỏ: Thịt cá trắng ngần, béo ngậy, chế biến đa dạng từ nướng, hấp đến nấu cháo.

Ốc vú nàng: Loại ốc chỉ có ở vùng biển sạch, ngọt thơm, thường luộc hoặc nướng mỡ hành.

Mực một nắng: Mực tươi chỉ phơi một nắng duy nhất, vừa dẻo vừa ngọt, nướng than là “chuẩn vị”.

Bánh căn mực: Biến tấu lạ miệng, mực tươi cắt khoanh thả trực tiếp vào bánh căn nóng hổi.

Rong biển khô: Đặc sản vừa làm quà, vừa chế biến thành nhiều món canh, gỏi thanh mát.

#du lịch Phú Quý tháng 9 #biển Phú Quý trong xanh #tham quan đảo Phú Quý #hoạt động lặn ngắm san hô #du lịch biển đảo Việt Nam #thời tiết Phú Quý tháng 9

Bài liên quan

Du lịch

Dốc Phượt đảo Phú Quý góc sống ảo “huyền thoại” khiến ai cũng muốn check-in

Dốc Phượt đảo Phú Quý hút hồn du khách trẻ bởi khung cảnh hoang sơ, góc chụp “triệu like” và trải nghiệm xê dịch không thể thiếu khi đến đảo ngọc.

doc-phuot3.jpg
Không chỉ nổi tiếng với làn nước trong xanh, bãi cát mịn màng và vẻ đẹp hoang sơ, đảo Phú Quý (Lâm Đồng) còn sở hữu một điểm đến đang "gây sốt" trên mạng xã hội – Dốc Phượt. Tên gọi mang đậm tinh thần tự do ấy khiến bất kỳ du khách trẻ nào ghé qua cũng phải dừng chân, tạo dáng vài kiểu ảnh “chất phát ngất”. Ảnh Traveloka
doc-phuot4.jpg
Dốc Phượt là tên gọi dân dã mà dân du lịch đặt cho con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn men theo triền núi gần khu vực cột cờ Phú Quý – nơi cao nhất đảo. Đứng từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển cả bao la, nhìn rõ màu nước xanh ngọc bích cùng những con thuyền nhỏ neo đậu dưới chân núi. Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Du lịch

Gợi ý điểm du lịch “giải nhiệt” lý tưởng cho tháng 7

Tháng 7, khi cái nóng lên ngôi, cũng là lúc du khách tìm về biển xanh, rừng mát, cao nguyên trong lành để "giải nhiệt" và làm mới tâm hồn.

Tháng 7 là thời điểm giao mùa đặc biệt trong năm. Mùa thi đã kết thúc, học sinh – sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ dài, dân công sở cũng tranh thủ tìm khoảng trời riêng sau nửa năm tất bật. Không khí du lịch trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hội nhóm du lịch, những lời rủ rê “đi trốn nắng” xuất hiện ngày một nhiều. Người tìm về rừng núi Tây Bắc để hít hà làn sương mát rượi buổi sớm, kẻ lại chọn đảo xa để thả mình giữa màu xanh mướt của biển trời.

506532456-4130082120572554-5752606342282396113-n.jpg
Đặc khu Cô Tô – viên ngọc xanh giữa vùng biển Đông Bắc
Xem chi tiết

Du lịch

Khám phá Phú Quý, tự đi hay mua tour sẽ lợi hơn?

Đảo Phú Quý hoang sơ, đẹp mộc mạc đang thu hút đông du khách. Tùy mục đích và ngân sách, mỗi người có thể chọn đi tour trọn gói hoặc tự túc.

Với vẻ đẹp nguyên sơ, nhịp sống yên bình và biển xanh trong vắt, đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đang nổi lên như một "ẩn số" hấp dẫn giữa bản đồ du lịch biển Việt Nam. Nằm cách đất liền hơn 100 km, hòn đảo nhỏ này khiến du khách mê mẩn bởi những bãi cát mịn, cung đường ven biển uốn lượn và nét mộc mạc còn nguyên vẹn của làng chài ven sóng.

phu-quy8.jpg
Du khách đứng chào cờ tại cột cờ Phú Quý, nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng giữa trời biển bao la. Ảnh Jaki Tri
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Du lịch Huế 2/9 đi đâu, chơi gì?

Du lịch Huế 2/9 đi đâu, chơi gì?

Nếu du khách đang băn khoăn 2/9 này đi đâu, Huế là lựa chọn lý tưởng, vừa ngắm danh thắng cố đô, mặc cổ phục chụp ảnh, vừa thưởng thức đặc sản khó quên.