Tháng 9 có gì đặc biệt ở đặc khu Phú Quý khiến du khách say mê?

Tháng 9, Phú Quý chinh phục du khách bằng biển êm, trời trong, ít đông đúc, vừa thích hợp để nghỉ dưỡng, vừa lý tưởng trải nghiệm biển đảo.

Dù mùa hè đã đi qua, nhưng tháng 9 vẫn được nhiều du khách lựa chọn làm thời điểm “đặt chân” đến đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng). Biển êm, trời trong, cỏ xanh, cùng không gian yên bình hơn so với cao điểm du lịch chính là những yếu tố khiến hòn đảo này tiếp tục hút khách trong tháng thu.\

Ảnh Thương Nguyễn

Không lo bão, biển vẫn trong xanh

Thông thường, mùa gió bão ở đặc khu Phú Quý rơi vào khoảng cuối tháng 10 đến hết năm. Chính vì vậy, tháng 9 vẫn được xem là thời điểm an toàn để di chuyển ra đảo. Các chuyến tàu từ Phan Thiết ra đặc khu Phú Quý hoạt động đều đặn, ít bị hủy hay hoãn do thời tiết xấu.

Ảnh Thương Nguyễn

Nhiều du khách từng trải nghiệm cho biết, biển tháng 9 tại đặc khu Phú Quý khá hiền hòa, mặt nước phẳng lặng và trong vắt, rất lý tưởng cho những hoạt động như bơi lội, lặn ngắm san hô hay chèo SUP.

Thoải mái tận hưởng không gian yên bình

Một lý do khác khiến nhiều người thích chọn tháng 9 là sau dịp lễ 2/9, lượng khách du lịch giảm hẳn. Điều này đồng nghĩa với việc du khách sẽ không còn cảnh chen chúc, xếp hàng chờ check-in ở những điểm nổi tiếng như Hòn Tranh, Gành Hang, chùa Linh Sơn hay ngọn hải đăng Phú Quý.

Ảnh Thương Nguyễn

Không gian thoáng đãng, bãi biển rộng và làn cỏ xanh trải dài mang lại cảm giác yên tĩnh, thư giãn. Những du khách yêu nhiếp ảnh càng có cơ hội ghi lại được nhiều khoảnh khắc đẹp mà không sợ vướng người trong khung hình.

Tour guide "rảnh" và dịch vụ chu đáo hơn

Thời điểm tháng 9 cũng là lúc nhiều hướng dẫn viên, lái xe hay đơn vị tổ chức tour ở đặc khu Phú Quý có lịch trình thưa hơn so với mùa cao điểm. Vì vậy, du khách dễ dàng chọn được hướng dẫn viên đúng “gu”, có thể gợi ý những góc chụp độc đáo, giới thiệu chỗ ăn uống ngon và chia sẻ kinh nghiệm khám phá đảo ít người biết.

Ảnh Sĩ Phú Quý

Một số du khách cho rằng chính sự thoải mái này mới là “đặc sản” của Phú Quý tháng 9, khi con người và thiên nhiên cùng hòa nhịp, mang lại hành trình chậm rãi, đáng nhớ.

Trải nghiệm cả trên bờ lẫn dưới nước

Đặc khu Phú Quý tháng 9 không chỉ đẹp dưới làn nước trong xanh mà còn rực rỡ trên bờ. Những triền cỏ xanh mướt trải dài ở Gành Hang hay dọc bờ biển Triều Dương là điểm đến được giới trẻ yêu thích để check-in. Cảnh sắc giao mùa, khi trời đã bớt oi bức nhưng nắng vẫn vàng rực, tạo nên những bức hình đậm chất “island vibes”.

Ảnh Thương Nguyễn

Đối với du khách ưa vận động, lặn biển ngắm san hô vẫn là trải nghiệm không thể bỏ qua. Hệ sinh thái san hô tại các khu vực như Hòn Tranh, Hòn Đen khá phong phú, với nhiều loài cá đủ sắc màu.