Thân Thúy Hà lên tiếng về vai diễn trong phim ‘Mưa đỏ’ 500 tỷ

Trên trang cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà cho biết, cô rất khó xử khi nhiều khán giả để lại so sánh cô với các diễn viên khác trong Mưa đỏ.

Trong phim điện ảnh Mưa đỏ, Thân Thúy Hà đóng vai bà Kiều - mẹ Quang. Nữ diễn viên cho biết, dù đây là vai diễn khách mời nhưng được nhiều khán giả yêu mến đón nhận, khiến cô rất vui và trân trọng tình cảm này.

Thân Thúy Hà nhấn mạnh: “Có lẽ vì yêu mến mà mọi người ưu ái nghĩ rằng tôi sẽ diễn tốt hơn khi đảm nhận vai khác. Thật ra tôi không thật sự tài giỏi như mọi người nghĩ đâu, chắc chắn cũng sẽ không làm hài lòng mọi người.

Mong mọi người tế nhị khi bình luận vào Facebook riêng của tôi, nếu không tôi rất khó xử và ngại với đồng nghiệp. Bản thân tôi cũng sẽ không hề vui nếu bị mang ra so sánh. Với vai bà Kiều, tôi đã nhận và làm hết mình.

Phim cũng công chiếu rồi, giờ tôi chỉ mong mọi người đón nhận và góp ý về nhân vật này của mình thôi thì tôi sẽ rất vui và hạnh phúc lắm. Xin cảm ơn cả nhà”.

Chia sẻ của Thân Thúy Hà. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Thân Thúy Hà chia sẻ trên Người Lao Động: “Vai diễn của tôi không áp lực nhiều như các bạn diễn khác khi chỉ tập trung cho tình thương của người mẹ dành cho con, nỗi đau của người mẹ mất con. Cho dù phe nào, nỗi đau đó của các bà mẹ đều như nhau".

Tạo hình Thân Thúy Hà trong Mưa đỏ. Ảnh: FB Thân Thúy Hà.

Chính thức công chiếu từ 22/8, Mưa đỏ có doanh thu 500 tỷ vào tối ngày 5/9. Theo Vietnamnet, tác phẩm lần lượt vượt qua các phim Bộ tứ báo thủ, Bố già, Nhà bà Nữ của Trấn Thành và Lật mặt 7 của Lý Hải để trở thành phim có doanh thu phòng vé cao thứ 2 lịch sử rạp Việt vào trưa ngày 5/9.