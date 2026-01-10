Hà Nội

Vũ Thủy Tiên vừa xinh vừa giỏi, thi Miss World Vietnam 2025

Vũ Thủy Tiên vừa xinh vừa giỏi, thi Miss World Vietnam 2025

Vũ Thủy Tiên được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, người đẹp vào top 50 cuộc thi Miss World Vietnam 2025.

Vũ Thủy Tiên được xem là một trong số những thí sinh nổi bật ở Miss World Vietnam 2025 nhờ nhan sắc và thành tích học vấn. Ảnh: Miss World Vietnam.
Người đẹp sinh năm 2005 cho biết, cô đoạt giải ba Học sinh giỏi (HSG) Quốc gia môn Ngữ văn năm 2022-2023, giải nhất HSG môn Ngữ văn cấp Tỉnh 2019-2020, giải nhì HSG môn Ngữ văn cấp Thành phố các năm (2016-2017, 2018-2019 và 2019-2020), giải ba HSG môn Ngữ Văn cấp Thành phố năm 2017-2018. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Thủy Tiên được tuyển thẳng Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp đỗ vào Đại học Ngoại thương. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Người đẹp sinh năm 2005 cho biết, cô là cộng tác viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang (BGTV), nay là BTV (Bắc Ninh TV). Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Thủy Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Cô đoạt giải Thí sinh có gương mặt đẹp nhất tại Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Thủy Tiên tích cực làm người mẫu sau Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Người đẹp sinh năm 2005 tham gia Miss World Vietnam 2025, hiện tại vào top 50. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
Thủy Tiên chia sẻ, cô đến với Miss World Vietnam không phải để tìm kiếm danh hiệu, mà để theo đuổi sứ mệnh văn hóa mà mình luôn tin tưởng. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
"Với nền tảng ngôn ngữ, văn học và đối ngoại, tôi hiểu rằng ngôn ngữ là chìa khóa mở tri thức, còn truyền thông là cầu nối đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới. Tôi mong trở thành hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, trí tuệ và giàu tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Cuộc thi là bước đi đầu tiên để tôi kể câu chuyện về một Việt Nam rực rỡ, giàu truyền thống và sẵn sàng hội nhập bằng chính năng lực và trái tim của mình", Thủy Tiên nói. Ảnh: FB Vũ Thủy Tiên.
