Lệ Quyên lên tiếng trước ồn ào mắng antifan

Lệ Quyên cho biết, cô luôn vô cớ bị antifan xúc phạm, đưa tin đồn thất thiệt. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không mất kiểm soát khi đáp trả antifan.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, trước những bình luận tiêu cực, mỉa mai của một số cư dân mạng, Lệ Quyên không ngại nói lời nặng nề với antifan. Phản ứng của nữ ca sĩ đối với antifan gây ra ý kiến trái chiều. Phía Lệ Quyên vừa lên tiếng về lùm xùm.

Nữ ca sĩ cho biết: “Tôi không làm gì sai, luôn vô cớ bị xúc phạm. Họ đơm đặt hằng hà sa số tin vịt, ảnh hưởng danh dự tôi và gia đình tôi. Nhiều tài khoản ảo thỏa sức tung hoành, vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm chúng tôi không thương tiếc”.

Lệ Quyên thừa nhận nhiều lần bản thân choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Nữ ca sĩ khẳng định cô không mất kiểm soát. “Nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì cũng vẫn chỉ trong tầm kiểm soát và tôi biết, sau đó lại chỉ là chuỗi ngày im lặng bỏ qua, làm được gì đâu”, cô phân trần.

lequyen1.jpg
Lệ Quyên. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Lệ Quyên cho rằng tấn công bằng ngôn từ là vũ khí đáng sợ nhất. “Nếu yếu đuối, sẽ không vượt qua được”, cô bày tỏ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho rằng cô luôn biết bản thân là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp. “Nhưng tôi là con người”, Lệ Quyên nhấn mạnh.

Nữ ca sĩ tin rằng khán giả thật sự luôn là người tinh tế nhất, sáng suốt nhất. “Đặc biệt là khán giả của tôi, là tệp khán giả đa số là người trưởng thành. Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế”, Lệ Quyên bày tỏ.

Giữa ồn ào của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có động thái ngầm ủng hộ bạn gái. Cụ thể, trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu đăng tải hình ảnh bên Lệ Quyên đồng thời viết: “Lên bản ‘bắt’ lấy cô vợ thẳng, thật, giàu tình cảm”.

