Tối 10/1, chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam bừng sáng” đã diễn ra tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa, Lào Cai.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Cô còn đoạt giải thưởng phụ Người đẹp thời trang Dạ hội.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, sinh viên ngành Dược, Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: Vũ Toàn

Nguyễn Phương Linh sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, vóc dáng chuẩn. Ảnh: Vũ Toàn

Nguyễn Phương Linh và hai á hậu. Ảnh: Vũ Toàn

Tân Hoa hậu Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, quê Hà Nội, đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phương Linh vẫn duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến. Người đẹp cho biết dù lịch trình khá bận rộn, cô vẫn cố gắng sắp xếp để việc học bị gián đoạn và tốt nghiệp đúng hạn.

Phương Linh cao 1m71, có số đo ba vòng 83-62-94 cm. Cô được đánh giá cao xuyên suốt cuộc thi nhờ gương mặt khả ái, khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Người đẹp sinh năm 2002 mong muốn gây ấn tượng với mọi người về vẻ đẹp tri thức cũng như bản lĩnh của thế hệ Gen Z yêu văn hóa, bản sắc dân tộc khi đến với Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Người đẹp quan niệm, mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm, mà còn là trách nhiệm. “Tôi mong muốn du lịch Việt Nam không chỉ đẹp hôm nay mà còn thật đáng nhớ trong tương lai”, cô nói.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Phương Linh đã có màn thể hiện ấn tượng. Cô cùng các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi chính: Trình diễn Trang phục Áo dài với BST áo dài “Bách hoa an hòa” của NTK Lan Hương. Nối tiếp là phần thi Trình diễn Trang phục Bikini với BST của NTK Hương Điệp. Các thí sinh chung kết tiếp tục phần thi Trình diễn Trang phục Dạ hội trước khi chọn ra top 10.

Nguyễn Phương Linh trong phần thi áo dài. Ảnh: Vũ Toàn

Ảnh: Vũ Toàn

Nguyễn Phương Linh lọt vào top 5 chung cuộc cùng các thí sinh: Nguyễn Ngọc Yến Thi (Đồng Tháp), Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên), Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng), Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội).

Top 5 của cuộc thi. Ảnh: Vũ Toàn

Trong phần thi ứng xử, top 5 nhận câu hỏi chung: “Điều gì trong hình ảnh và con người Việt Nam khiến du khách quốc tế dễ yêu thích nhất? Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, bạn sẽ lan tỏa giá trị ấy ra thế giới thế nào?”.

Nguyễn Phương Linh chia sẻ: “Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa, những địa danh của đất nước.

Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách. Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước.

Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tôi sẽ dám mơ lớn để xây dựng đất nước. Tôi tin khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng”.

Nguyễn Phương Linh trong phần thi ứng xử. Ảnh: Vũ Toàn

Với câu trả lời xuất sắc bằng song ngữ Việt - Anh, thí sinh Nguyễn Phương Linh đăng quang ngôi vị cao nhất. Tân hoa hậu nhận tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và quà tặng hiện vật tương đương 300 triệu đồng; 1 chuyến tham quan, giao lưu văn hóa, du lịch tại Pháp - Italy - Thụy Sĩ.

Thí sinh đạt danh hiệu Á hậu 1 Du lịch Việt Nam 2026 nhận được tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và quà tặng hiện vật tương đương 250 triệu đồng. Thí sinh đạt danh hiệu Á hậu 2 nhận được tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và quà tặng hiện vật tương đương 150 triệu đồng.

Ngoài top 3 chung cuộc, ban giám khảo còn trao các giải thưởng phụ:

Người đẹp Tài năng: Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội)

Người đẹp hình thể: Đặng Nhật Thảo (Lào Cai)

Người đẹp thân thiện: Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng)

Người đẹp truyền thông: Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên)

Người đẹp được yêu thích nhất: Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên)

Người đẹp có gương mặt khả ái: Phạm Minh Phương (Quảng Ninh)

Người đẹp Áo dài Việt Nam: Nguyễn Hồng Mai (An Giang)

Người đẹp thời trang Dạ hội: Nguyễn Phương Linh (Hà Nội)

Người đẹp thời trang: Nguyễn Thị Thùy Chang (Phú Thọ)

Người đẹp có làn da đẹp: Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên)

Thí sinh Trần Mỹ Lan đoạt giải Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ Người đẹp có làn da đẹp. Ảnh: Vũ Toàn

Ảnh: Vũ Toàn

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2008, với vương miện thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau một thời gian tạm ngừng, cuộc thi trở lại năm 2022 và tổ chức định kỳ hai năm một lần từ đó đến nay. Tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, người đẹp Phạm Thị Ngọc Quỳnh đến từ Hải Dương đăng quang ngôi vị cao nhất, các danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Huỳnh Kim Anh và Lê Thị Ánh Tuyết.

Mang chủ đề “Việt Nam bừng sáng”, mùa giải 2026 tiếp nối những dấu ấn thành công của các mùa thi trước. Qua hành trình các năm 2022 và 2024, cuộc thi đã đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Sa Pa, Cẩm Phả… góp phần đưa hình ảnh Việt Nam từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến biển đảo đến gần hơn với trái tim người dân trong và ngoài nước.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc mà còn là hành trình khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng và khát vọng vươn mình ra thế giới của thế hệ trẻ. Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm gương mặt tiêu biểu đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, đại diện phụ nữ Việt Nam tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch quốc tế, tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè toàn cầu.

Chia sẻ về cuộc thi, Hoa hậu Jennifer Phạm - thành viên ban giám khảo cho biết, cô rất phấn khởi vì đã chọn ra được một gương mặt xứng đáng sau một hành trình tuyển chọn với nhiều kỷ niệm, hoạt động có ý nghĩa. Giám khảo - NSƯT Việt Anh đánh giá chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều và ai cũng xứng đáng đăng quang. Những thí sinh đoạt danh hiệu dù may mắn hơn nhưng hành trình của các thí sinh còn lại vẫn chưa kết thúc. Các giám khảo mong muốn mỗi thí sinh của cuộc thi đều sẽ trở thành một “Đại sứ du lịch” trong tương lai.

Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 quy tụ Hội đồng Ban giám khảo uy tín gồm: NSND Quang Vinh, Luật sư Nguyễn Chiến - Chủ tịch Hội đồng cố vấn, MC Thảo Vân, Hoa hậu Jennifer Phạm và NSƯT Việt Anh. Hoa hậu Ngọc Hân và MC Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.