Giải trí

Nhan sắc ngọt ngào của Chang Mây ‘Gia đình trái dấu’

Diễn viên Chang Mây sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da sáng mịn, nụ cười tươi. Mới đây, cô phủ nhận tin đồn đời tư.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Chang Mây)
Theo Tiền Phong, tài khoản mạng xã hội mang tên B.V đăng tải bài viết tố diễn viên Chang Mây phản bội trong lúc hẹn hò. Phía nữ diễn viên đã phủ nhận lời tố, cho rằng thông tin lan truyền là sai sự thật.
Đại diện của Chang Mây chia sẻ, nữ diễn viên và B.V đã chia tay từ trước, đồng thời đang tiến hành thu thập chứng cứ, lập vi bằng đối với các nội dung bị cho là bịa đặt, xúc phạm uy tín nữ diễn viên.
Trước đó, Chang Mây cho biết, cô thích những người cùng làm nghệ thuật, có năng khiếu về nghệ thuật, sống cảm xúc, không rung cảm được với người lý trí. Tuy nhiên, sau vài mối tình, nữ diễn viên sẽ cân nhắc kỹ hơn để chọn người đồng hành với mình.
Theo Thể Thao Văn Hóa, Chang Mây được biết đến với danh xưng 'hot girl mùa thi' nhờ gương mặt xinh đẹp khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019. Nữ diễn viên ngày càng gợi cảm, trẻ trung sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Nữ diễn viên sinh năm 2001 góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Cha tôi người ở lại, Gia đình trái dấu, Cách em một milimet.
Sở hữu ngoại hình trẻ thơ, Chang Mây dễ dàng nhập vai học sinh, sinh viên.
Trong Cách em một milimet, Chang Mây đóng Ngân – học sinh cấp ba có mối tình thanh mai trúc mã nhiều day dứt.
Nữ diễn viên khoe hậu trường nhí nhảnh bên bạn diễn khi đóng Cách em một milimet.
Trong Gia đình trái dấu, Chang Mây đóng vai Dương – con gái út trong một gia đình nhiều biến động.
Chang Mây khoe loạt ảnh bên Thái Vũ ở hậu trường phim Gia đình trái dấu.
