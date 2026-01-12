Hà Nội

Ảnh ngọt ngào của Thanh Trúc – Châu Khải Phong trong ngày kỷ niệm kết hôn

Giải trí

Ảnh ngọt ngào của Thanh Trúc – Châu Khải Phong trong ngày kỷ niệm kết hôn

Thanh Trúc – Châu Khải Phong kết hôn cách đây 3 năm nhưng công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2025. Mới đây, cặp đôi kỷ niệm ngày cưới.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thanh Trúc)
Trên trang cá nhân, Thanh Trúc đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Châu Khải Phong. Cặp đôi hạnh phúc đón kỷ niệm 3 năm về chung một nhà.
Phía Châu Khải Phong bày tỏ: "Thật là vi diệu mới ngày nào còn tung tăng. Bây giờ thì anh đã có con".
Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 7/2025, Thanh Trúc và Châu Khải Phong thoải mái xuất hiện bên nhau trước công chúng.
Theo Tiền Phong, tin đồn Thanh Trúc - Châu Khải Phong có mối quan hệ tình cảm lan truyền từ năm 2024. Khán giả nhiều lần soi khoảnh khắc cả hai khoác vai, tình tứ ở sự kiện, ở chung nhà... Tuy nhiên, Châu Khải Phong và Thanh Trúc không phản hồi cho đến năm 2025 mới thừa nhận là một cặp.
Theo Người Đưa Tin, tháng 11/2025, Châu Khải Phong cho biết, Thanh Trúc không bao giờ muốn phụ thuộc vào chồng nên tích cực làm việc.
"Mỗi khi vợ làm việc gì đó, tôi luôn hỏi sao vợ phải làm vất vả như vậy làm chi nhưng mà bây giờ, chúng ta phải sống vì nhau mới quan trọng. Và quan trọng là vợ vui", Châu Khải Phong chia sẻ.
Về nghi vấn tình cảm rạn nứt khi ít lộ diện bên Châu Khải Phong, Thanh Trúc phủ nhận.
"Chồng tôi đi làm, khuya mới về. Mọi người cứ đồn là anh đi rồi bỏ tôi ở nhà một mình, đồn 2 người không thích đi chung với nhau nhưng không có. Hôm nay anh ấy vô tình có show diễn nên tôi lại đi một mình thôi", nữ diễn viên bày tỏ.
Vợ chồng Thanh Trúc đưa con gái dự tiệc Giáng sinh năm 2025 tại nhà Vân Trang.
Thanh Trúc cùng con gái thường xuyên gặp gỡ gia đình của các diễn viên: Kha Ly, Hồ Bích Trâm.
Con gái của Thanh Trúc càng lớn càng đáng yêu, được xem là bản sao nhí của Châu Khải Phong.
#Thanh Trúc #Châu Khải Phong #diễn viên Thanh Trúc #chồng Thanh Trúc #con gái Thanh Trúc #vợ chồng Thanh Trúc

