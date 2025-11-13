Thẩm mỹ viện Mailisa từng nhiều lần dính sai phạm bị xử phạt

Ngày 13/11, công an làm việc tại một loạt chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa. Trước đó, hệ thống thẩm mỹ này từng dính nhiều sai phạm bị xử phạt.

Theo Vietnamnet, ngày 13/11, công an tới làm việc tại một loạt chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước. Tại TP HCM, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) để làm việc với chi nhánh này. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng làm việc tại các chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng…

Chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM. Ảnh: Phước Sáng/ nguồn vietnamnet

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến là thương hiệu có lượng khách hàng lớn với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, thời gian qua, chuỗi thẩm mỹ viện này liên tục dính vi phạm, bị xử phạt.

Hồi tháng 1/2023, Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa chi nhánh TP HCM 160 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 3/2024, Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ) đã ra quyết định xử phạt chi nhánh Bình Dương (số E3/16 Tổ 32, KP. Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn trong vòng 4,5 tháng. Lý do vi phạm là cơ sở này sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da khi không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tháng 5/2025, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đã tháo gỡ quảng cáo khai trương chi nhánh thứ 17 của Mailisa vì cơ sở này chưa bổ sung đầy đủ giấy phép theo quy định. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện Mailisa chi nhánh Bảo Lộc chưa đáp ứng các điều kiện: Kê khai hình thức tổ chức chưa đúng quy định; Điều kiện vệ sinh môi trường kê khai chưa phù hợp; Danh mục thuốc cấp cứu chưa tương thích với phạm vi chuyên môn đăng ký; Thông tin về thời gian hành nghề của người phụ trách chuyên môn và các nhân sự hành nghề không trùng khớp giữa các tài liệu.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh từ người dùng về các sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa, cho rằng sản phẩm có chất lượng thấp, giá gốc chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được bán với giá tiền triệu.

Công an có mặt tại hệ thống thẩm mỹ Mailisa, địa chỉ 86, 88 và 91 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh) - Ảnh CAND

Báo NLĐ thông tin, theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TP HCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: Phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Đặc biệt, dù có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV Mailisa có trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Doanh nghiệp này được thành lập từ 17/7/2017 và đến nay người đại diện pháp luật là ông Hoàng Kim Khánh (SN 1960, là chồng của bà Phan Thị Mai, tức Mailisa). Ngành nghề chính trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...) xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.