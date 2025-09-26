Ngân sách tình báo tăng mạnh giúp Quân đội Nga gặt hái quả ngọt

Một sĩ quan tình báo quân đội Ukraine (GRU) đã đào tẩu, tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về AFU cho phía Nga. Truyền thông Nga đã công bố một video vào ngày 12/9, cho biết một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga, mật danh Viking, đã tiết lộ rằng một sĩ quan GRU Ukraine đã đầu hàng lực lượng dù Nga tại khu vực Zaporizhia.