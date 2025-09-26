Hà Nội

Ngân sách tình báo tăng mạnh giúp Quân đội Nga gặt hái quả ngọt

Quân sự

Ngân sách tình báo tăng mạnh giúp Quân đội Nga gặt hái quả ngọt

Ngân sách tình báo của Nga tăng mạnh so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, giúp họ nắm chắc tình hình của Ukraine và tung ra những đòn tấn công hiệu quả.

Tiến Minh
Khối NATO và Ukraine gần đây đã phát hiện ra một thực tế đáng lo ngại, đó là năng lực tình báo của Nga đã được cải thiện đáng kể, giúp quân đội Nga (RFAF) phát động các cuộc tấn công bất ngờ. Kênh Sky News của Anh đưa tin, vào đêm 13/9, một đoàn tàu chở vũ khí của NATO đã đến ngoại ô Kiev, chờ bốc thêm hàng để ra tiền tuyến.
Tuy nhiên, khi đoàn tàu đang đỗ ở ga, một tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga đã bắn trúng vào đoàn tàu, khiến đoàn tàu phát nổ dữ dội. Vụ nổ đã phá hủy toàn bộ số vũ khí của NATO viện trợ cho Ukraine, cũng như toàn bộ số đạn dược đã nhận trước đó, nhưng chưa đến được tiền tuyến.
RFAF gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công vào kho vũ khí của Ukraine, nhất là số vũ khí viện trợ của NATO. Điều NATO và Ukraine lo ngại nhất không phải là tần suất của các cuộc tấn công, mà là sự cải thiện đột ngột và nhanh chóng về năng lực tình báo của Nga.
Hãng tin Anh Reuters đưa tin, lực lượng tinh nhuệ của NATO, chủ yếu là người Romania, cùng với quân nhân Anh, Ba Lan và Pháp, đang chuẩn bị bí mật xâm nhập một căn cứ quân sự bí mật ở Vilkovo, tỉnh Odessa, Ukraine, để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine.
Lo sợ các cuộc không kích của Nga, NATO đã giữ bí mật tuyệt đối về chiến dịch này. Căn cứ được chọn không phải là một căn cứ quân sự thông thường, mà là một điểm du lịch. NATO đã lên kế hoạch chiến dịch tỉ mỉ, ngụy trang sự hiện diện và đặt trung tâm chuyển giao đạn dược ở một khu du lịch ít người biết đến, chủ yếu là để tránh bị Nga phát hiện.
Tuy nhiên, tên lửa Nga đã tấn công ngay sau khi lực lượng tinh nhuệ của NATO tiến vào căn cứ. Một số thông tin của lực lượng ngầm thân Nga ở Odessa cho biết, toàn bộ lực lượng NATO đã bị tiêu diệt. Mặc dù hiện chưa có số liệu thương vong chính xác, nhưng hàng chục túi đựng xác được vận chuyển bí mật cho thấy NATO đã chịu tổn thất nặng nề.
Nga không còn phản đối nữa, mà thay vào đó đáp trả trực tiếp bằng cách phá hủy viện trợ vũ khí và đạn dược của NATO. Các địa điểm quan trọng như Nhà máy quốc phòng Lviv và Trung tâm sửa chữa tên lửa Dnipropetrovsk đã bị phá hủy, và các tàu chở vũ khí của NATO cũng liên tục bị tấn công.
Lập trường hiện tại của Nga về viện trợ vũ khí và đạn dược của NATO là không còn phản đối nữa, mà sẽ ném bom càng nhiều càng tốt. Năng lực tình báo được cải thiện của Nga cho phép họ theo dõi chính xác viện trợ vũ khí của NATO và tiến hành các cuộc không kích ngay khi chúng xâm nhập vào Ukraine.
Một sĩ quan tình báo quân đội Ukraine (GRU) đã đào tẩu, tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về AFU cho phía Nga. Truyền thông Nga đã công bố một video vào ngày 12/9, cho biết một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga, mật danh Viking, đã tiết lộ rằng một sĩ quan GRU Ukraine đã đầu hàng lực lượng dù Nga tại khu vực Zaporizhia.
Sau khi đầu hàng, sĩ quan GRU đã giao nộp toàn bộ bí mật quân sự của mình cho phía Nga. Điều này được cho là đã giúp cho Nga tiếp cận hàng nghìn km khu vực triển khai quân đội Ukraine ở mặt trận hướng nam Ukraine.
Viên sĩ quan GRU đào tẩu này đã chuyển giao cho Nga các bí mật quân sự, bao gồm thông tin về hệ thống phòng thủ của AFU, việc triển khai lực lượng, kế hoạch tác chiến, việc điều động vũ khí và trang thiết bị của phương Tây, và kế hoạch triển khai quân đội NATO. Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động triển khai chiến trường của AFU đã hoàn toàn bị lộ với Nga, giúp Moskva tận dụng lợi thế tình báo để kiểm soát chiến trường.
Ngay khi AFU triển khai lực lượng, Nga sẽ biết được điểm yếu nhất của họ, cho phép họ tấn công vào những điểm yếu nhất. Ukraine hiện không còn nhiều lực lượng dự bị để huy động, bởi quân số Nga đông hơn quân số Ukraine hơn ba lần, và ở một số khu vực, thậm chí gấp sáu lần.
Việc điều quân của AFU đơn giản sẽ làm lộ ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ, giúp Nga khai thác những lỗ hổng này và tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích. Đây là lý do cơ bản khiến AFU dễ bị tổn thương trong thời gian gần đây.
Tất nhiên, sự đào tẩu của sĩ quan tình báo Ukraine chỉ là một yếu tố nhỏ trong sự gia tăng đáng kể năng lực tình báo của Nga, giúp RFAF triển khai năng lực “trinh sát + tiến công”. Lý do cơ bản nằm ở việc Nga đã tăng cường năng lực trinh sát chiến trường, vốn đã đạt được những tiến bộ đáng kể.
Chi tiêu cho tình báo của Nga đã tăng đáng kể, và những nỗ lực của RFAF nhằm phát triển năng lực “trinh sát + tiến công” cho thấy những thành công ban đầu. Sau khi chịu những tổn thất đáng kể trong những ngày đầu của cuộc xung đột do năng lực tình báo không đủ mạnh, RFAF đã bắt đầu đầu tư mạnh để nâng cao năng lực tình báo.
Ngân sách tình báo Nga năm 2025 đã tăng 217% so với ngân sách năm 2022, trong đó SSD được tăng 35% ngân sách. Các tài liệu nội bộ của tình báo RFAF bị Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine thu thập được vào tháng 1/2025, cho thấy nguồn nhân lực ảo của Nga, được thành lập thông qua các diễn đàn web đen và các nhóm tin nhắn được mã hóa, đã chứa 123.000 hồ sơ ứng viên tiềm năng.
Ngoài việc xây dựng các tuyến tình báo, Nga còn đầu tư mạnh vào thiết bị tình báo và trinh sát, bao gồm vệ tinh trinh sát, UAV trinh sát tầm trung. Học thuyết chiến tranh do tình báo dẫn dắt do Tổng Tham mưu trưởng RFAF, tướng Gerasimov đề xuất đầu năm mới nhấn mạnh việc đầu tư vào hoạt động tình báo.
Kết quả là RFAF đã có UAV trinh sát tầm trung, cho phép trinh sát liên tục 24/7, tăng cường đáng kể khả năng giám sát các hoạt động quân sự của họ đối với Ukraine và NATO. Đây cũng là lý do tại sao Nga luôn có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong thời gian sớm nhất. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sina
#tình báo Nga #xung đột nga-ukrane #tình báo Nga #tình báo #ngân sách quốc phòng #Quân đội Nga

