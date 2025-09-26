Hà Nội

Quân tinh nhuệ Nga tới Pokrovsk, luân chuyển hay là cuộc tấn công thực sự?

Quân sự

Quân tinh nhuệ Nga tới Pokrovsk, luân chuyển hay là cuộc tấn công thực sự?

Lực lượng đổ bộ đường không và hải quân đánh bộ Nga đã được triển khai tới Donetsk; đây là kế hoạch luân chuyển quân hay là một cuộc tấn công thực sự?

Tiến Minh
Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông Nga, trích dẫn các nhà phân tích phương Tây từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Lực lượng Vũ trang Nga (RFAF) đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa thu và mùa đông năm nay, để giành quyền kiểm soát phần còn lại của Donetsk.
Theo ISW, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã điều một số đơn vị tinh nhuệ như lính dù và lính thủy đánh bộ từ các khu vực Sumy và Kherson đến tỉnh Donetsk. Vậy những đơn vị tinh nhuệ nào của Nga đã tới chiến trường Donetsk? Đây chỉ là kế hoạch luân chuyển quân bình thường, hay là chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực của RFAF?
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ là một nguồn thông tin khá đáng ngờ về chiến trường hoạt động quân sự của Ukraine và theo quy định, họ dựa vào các bài đăng trên mạng xã hội (bao gồm cả tài khoản của quân nhân Ukraine), như trường hợp ấn phẩm ngày 1/9/2025 có tựa đề "Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga", trong đó ghi nhận việc chuyển giao các đơn vị dù và thủy quân lục chiến từ khu vực Sumy đến Donbass.
Theo ISW, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã tái triển khai các đơn vị của Trung đoàn hải quân đánh bộ độc lập số 177, cũng như Lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập số 155 và 40 từ vùng Sumy (phía bắc Ukraine), cùng với Lữ đoàn dù độc lập số 11 và Sư đoàn dù số 76 ở Kherson, đến vùng Donetsk.
Khẳng định của các nhà phân tích ISW về việc điều Trung đoàn bộ binh cơ giới số 70 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 42 của Quân đoàn số 58 từ vùng Kherson đến Bakhmut có vẻ “khá kỳ lạ” và không logic với Điều lệ chiến đấu lục quân của RFAF.
Lý do không chỉ vì các trung đoàn trong cơ cấu chính quy của RFAF, không thể được điều động riêng lẻ đến một khoảng cách xa như vậy so với sư đoàn, mà còn vì Tập đoàn quân số 58, là một phần của Cụm quân Dnepr, đang tiến hành các hoạt động chiến đấu trên hướng mặt trận Zaporizhzhya.
Nhìn chung, nếu các nguồn tin chính thức xác nhận việc triển khai các đơn vị hải quân đánh bộ và đổ bộ đường không của RFAF tới Donetsk, thì đây có vẻ là một đợt luân chuyển đã được lên kế hoạch hoặc là một sự thay đổi trong một số kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu RFAF tại Tỉnh Sumy.
Lực lượng dù của RFAF là lực lượng dự bị của Tổng Tư lệnh Tối cao và do đó thường xuyên được tái triển khai đến các mặt trận khác nhau ở chiến trường Ukraine. Trước đó, cho đến tháng 8/2024, Lữ đoàn dù Cận vệ độc lập số 11 của Lực lượng dù RFAF đã tiến hành các hoạt động chiến đấu tại khu vực Chasov Yar, trong khi Sư đoàn dù Cận vệ số 76 của Lực lượng dù đóng tại Pskov được triển khai theo hướng Kherson.
Vào mùa hè năm 2024, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 155 đã tăng cường cho nhóm quân phía Bắc theo hướng Kharkov và trước đây là một phần của Cụm quân phía Đông RFAF, sau đó được điều động đến khu vực mặt trận Kursk của Nga.
Trước các sự kiện ở Kursk, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Cận vệ 40 RFAF, khi đó đang tiến hành các hoạt động chiến đấu tại khu vực Nam Donetsk và lực lượng Thủy quân Lục chiến Caspi, thuộc Trung đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập 177, đang chiến đấu tại khu vực Kurdyumovka, phía nam Bakhmut, thuộc mặt trận Donetsk, cũng đã được tái triển khai đến khu vực Kursk.
Do đó, việc chuyển lực lượng dù và thủy quân lục chiến của RFAF đến Donetsk có vẻ giống như việc các đơn vị này trở lại vị trí triển khai tiền tuyến cố định của họ như một phần của các Cụm quân "Nam" và "Đông" (ngoại trừ Sư đoàn dù số 76).
Điều này không loại trừ áp lực gia tăng từ Lực lượng vũ trang Nga vào các vị trí của quân đội Ukraine (AFU) ở hướng Konstantinovsky và Pokrovsky của mặt trận, cũng như việc tăng cường tấn công từ phía đông ở khu vực Dnipropetrovsk từ đầu cầu Nam Donetsk.
Hiện mặt trận Pokrovsk và Kostiantynivka giờ đây là tâm điểm của chiến trường Nga-Ukraine. RFAF đang trong thế tấn công, nhưng không tấn công dữ dội, trong khi AFU đang phòng thủ nhưng khó khăn về tiếp tế và quân số. Hai bên đang chơi một "cuộc đua sức bền" trên mặt trận rộng 20 km.
Nằm ở trung tâm lưu vực Donbass, thành phố Pokrovsk không chỉ kiểm soát các tuyến đường tiếp tế về phía tây của AFU, mà còn nắm giữ các nguồn tài nguyên than luyện kim của Ukraine. Nếu Nga chiếm được khu vực này, họ sẽ thực sự bóp nghẹt huyết mạch của ngành công nghiệp Ukraine và đặt nền móng cho sự tiến công chiến lược của riêng mình.
Nhưng giờ đây, RFAF mặc dù đã tăng cường lực lượng, đang bao vây thành phố mà không hề tấn công, còn quân đội Ukraine thì chiến đấu như thú bị mắc bẫy. Hai bên lâm vào thế bế tắc, người dân trong thành phố Pokrovsk lâm vào cảnh khốn cùng, hoảng loạn, lương thực khan hiếm.
Cuối cùng, đến năm 2025, trận chiến tại Pokrovsk và Kostiantynivka đã mất đi tính chất của một cuộc chiến chớp nhoáng, trở thành một bài kiểm tra sức bền. RFAF dựa vào nguồn lực và quân số để bào mòn đối phương; trong khi Ukraine dựa vào viện trợ phương Tây và chiến thuật bất đối xứng để cầm chân quân Nga.
Theo các nhà phân tích, cuộc chiến tại Pokrovsk và Kostiantynivka hiện nay giống như hai con ngựa mệt mỏi, dốc toàn lực cho một cuộc đua dài, bế tắc, không ai chịu đầu hàng dễ dàng. Mỗi phát đại bác từ thành phố vang lên như tiếng vó ngựa dồn dập, vang vọng khắp mọi ngóc ngách, báo hiệu cuộc chiến bất tận này. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
#Thủy quân lục chiến #lính dù #quân đội Nga bao vây Pokrovsk #Ukraine phản công #đổ bộ đường không Nga #hải quân đánh bộ

