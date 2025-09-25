Hà Nội

Tình hình Kupyansk nguy ngập, quân đội Ukraine hết nguồn lực để phản công

Quân sự

Tình hình Kupyansk nguy ngập, quân đội Ukraine hết nguồn lực để phản công

Quân đội Ukraine rút khỏi Kupyansk khi nỗ lực phản công kết thúc với tổn thất nặng nề, liên lạc với sở chỉ huy bị cắt đứt và họ hết nguồn lực để phản công.

Tiến Minh
Theo các nguồn tin của cả Nga và Ukraine, quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt tại thành phố Kupyanskoye, nằm ở phía đông nam tỉnh Kharkov. Tình hình đang trở nên xấu đi, buộc quân đội Ukraine (AFU) phải bắt đầu sơ tán. Đáng chú ý, một số đơn vị chiến đấu đã không thể liên lạc với cấp trên do phương tiện liên lạc bị Nga gây nhiễu.
Kênh quân sự SHOT của Nga đã công bố báo cáo chiến sự mới nhất, tiết lộ rằng trong 14 ngày qua, AFU tại Kupyansk đã phát động một cuộc phản công liên tục nhằm đảo ngược tình thế mặt trận, nhưng thành công không đáng kể.
Thông tin cho biết, AFU đã chịu tổn thất nặng nề trong đợt giao tranh này, với khoảng 1.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương. Để giải quyết cuộc khủng hoảng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã khẩn trương điều một số đơn vị biệt kích tinh nhuệ và lực lượng dự bị cơ động, thậm chí còn cả quân phòng thủ địa phương để tăng cường phòng thủ cho Kupyansk.
Các nguồn tin mô tả những nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine vẫn còn mắc kẹt trong thành phố. Những binh sĩ này đang ẩn náu trong các tầng hầm tại các khu dân cư. Do sự cố liên lạc, họ vẫn chưa nhận được lệnh rút lui từ cấp trên. Trong khi đó, quân Nga đã hoàn toàn kiểm soát khu vực phía bắc Kupyansk và kiểm soát khu Trường y, nơi đang được AFU sử dụng làm điểm trung chuyển hàng tiếp tế.
Gần đây, AFU đã cố gắng di chuyển pháo hạng nặng ra ngoại ô thành phố để tăng cường phòng thủ, nhưng động thái này đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện kịp thời. Hậu quả của các cuộc tấn công chính xác là AFU đã mất một số pháo hạng nặng, bao gồm hai pháo tự hành 2S1 của Liên Xô, hai AS-90 của Anh và một khẩu pháo tự hành Krab của Ba Lan.
Blogger quân sự Condottiero, do một cựu binh Wagner điều hành, tiết lộ rằng quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những tiến triển đáng kể ở phía đông Kupyanskoye, hoàn toàn kiểm soát khu định cư Stepovoi-Novoshelovka và các khu vực xung quanh. Blogger này nhấn mạnh trong chiến dịch này, quân Nga đã kiểm soát được khoảng 36 km2 diện tích thành phố.
Kênh RVvoenkor dẫn nguồn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cụm quân phía Tây RFAF đang hoàn thành tốt nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Kupyansk. Hiện tại, quân Nga đã chặn đứng một nhóm AFU lớn từ phía bắc và phía tây, bao vây thành phố theo hình bán nguyệt.
Quân Nga cũng đang tập kích đối phương từ phía nam Kupyansk, tập trung vào xóa sổ biệt đội Freikor, các tay súng thuộc cái gọi là "Quân đoàn Tình nguyện Nga" và các binh sĩ đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR).
Được biết, có tới 700 binh sĩ AFU bị bao vây, trong đó 250 người thiệt mạng. Chỉ riêng trong tháng qua, có khoảng 1.800 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Kupyansk. Ngoài ra, 36 xe tăng và xe bọc thép, 2 pháo phản lực phóng loạt, 137 khẩu pháo dã chiến và súng cối của AFU đã bị phá hủy.
Trong quá trình tác chiến, các nhóm xung kích, đơn vị trinh sát, pháo binh, UAV và các đơn vị tác chiến điện tử của Nga phối hợp hoạt động một cách thống nhất, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương, góp phần mang lại thành công.
Trong nhiều tháng, mặt trận Kupyansk tưởng như rơi vào ngõ cụt. Năm ngoái, quân Nga vượt sông Oskol, mở đường tấn công thành phố từ phía tây bắc. Đến tháng 7/2025, quân Nga chiếm được làng Kondrashovka và Moskovka – những vị trí then chốt của khu vực.
Trong một thời gian, Ukraine xem phòng tuyến Kupyansk giống như cách họ từng dùng rừng Serebrianskiye ở phía nam: một nơi dự trữ lực lượng để rút quân tiếp viện. Nhưng giờ đây, nguồn lực của AFU tại đây đang dần cạn kiệt, họ không còn đủ lực lượng để ngăn cản bước tiến của RFAF.
Kupyansk là một trung tâm hậu cần quan trọng, nơi giao nhau của hàng loạt tuyến đường sắt và đường bộ, phục vụ cho toàn bộ AFU ở bờ đông sông Oskol. Chính vì vậy, thành phố trở thành địa bàn then chốt để Bộ Tổng tham mưu AFU kiểm soát khu vực phía đông nam vùng Kharkov.
Điều này cũng liên quan đến vị trí phòng thủ thuận lợi của thành phố. Kupyansk nằm trên cả hai bờ sông Oskol. Bờ phải (hữu ngạn) ở trên cao, mang lại lợi thế phòng thủ tự nhiên, và dòng sông cùng vùng đồng bằng ngập lụt tạo ra một rào cản bổ sung, gây khó khăn cho bên tiến công.
Trong hơn 2 năm qua, AFU biến Kupyansk thành một khu vực phòng thủ kiên cố vững chắc, khi xây dựng các hệ thống công sự trận địa, hỏa lực kiểm soát trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, bao gồm các huyết mạch chính và các điểm giao cắt qua sông Oskol.
Hầu như mỗi tòa nhà đều là một cứ điểm dài hạn được thiết kế kỹ lưỡng và bảo vệ chặt chẽ. Nhưng giờ đây, quân đội Nga đã chiếm được 5.667 trong tổng số 8.667 tòa nhà (tương đương 65%) và tiến dần tới chiến thắng cuối cùng
Nhưng đáng buồn là giao tranh đã gây ra thương vong cho dân thường. Chuyên gia quân sự Andrei Marochko đã nêu chi tiết một số thảm kịch: một phụ nữ 68 tuổi đã thiệt mạng do mìn MON-50 trên phố Lomonosov; một người đàn ông trung niên bị mất chân phải do mìn cánh hoa gần quảng trường trung tâm thành phố; và một người đàn ông 59 tuổi đã chết vì mất máu sau khi giẫm phải mìn khi đang di chuyển đến hầm trú ẩn phòng không. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform).
