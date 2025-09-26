Hà Nội

Bom hạng nặng của Nga phá hủy các đường ống thông gió ở mỏ than Pokrovsk

Quân sự

Bom hạng nặng của Nga phá hủy các đường ống thông gió ở mỏ than Pokrovsk

Không quân Nga thả bom phá hủy các ống thông gió của mỏ than ở thành phố Pokrovsk, khiến một lượng lớn quân Ukraine bị chôn vùi dưới lòng đất mãi mãi.

Tiến Minh
Những thông tin chiến sự mới nhất từ mặt trận Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, cho thấy các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine (AFU), bao gồm Lữ đoàn Tấn công Azov số 12 và 14, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 và Lữ đoàn bộ binh 82, vẫn đang giao tranh ác liệt với Lữ đoàn 132 của Nga tại khu vực Dobropilya, phía bắc thành phố Pokrovsk.
Giao tranh ác liệt đã diễn ra trong khu vực hẹp này hơn hai tuần. Tuy nhiên, Lữ đoàn 132 của Nga vẫn giữ vững quyền kiểm soát ngôi làng Kucheriv Yar và tiếp tục phản công vào làng Rubizhne và Zolotyi Kolodyaz.
Tình hình này đã làm tiêu tan hy vọng của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky, về một chiến thắng nhanh chóng để giành lại khu vực Dobropilya và tuyến đường chiến lược T0514. Quan trọng hơn, lực lượng tinh nhuệ mà tướng Syrsky điều động từ Sumy, Kharkov và Seversk đều bị Lữ đoàn 132 của Nga bao vây trong khu vực hẹp Dobropiliya.
Trong khi đó, quân Nga được điều động quân từ Sumy, Kherson và các mặt trận khác, đều hướng về Pokrovsk, tập trung lực lượng vượt trội (gấp khoảng ba lần sức mạnh phòng thủ của Ukraine) để mở màn trận chiến quyết định giành Pokrovsk. Truyền thông Nga đưa tin rằng tất cả các hướng của Pokrovsk đều có bộ binh hải quân Nga (tương đương với Thủy quân Lục chiến).
Các lực lượng Nga hiện đang tham gia cuộc tấn công vào Pokrovsk bao gồm Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 336 thuộc Hạm đội Baltic, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 61 thuộc Hạm đội Phương Bắc, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 155 và 40 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, và Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 77 thuộc Hạm đội Caspi.
Sự triển khai lực lượng này của RFAF, đánh dấu trận chiến quyết định cuối cùng tại mặt trận Pokrovsk. Mặc dù có vẻ như có ba lữ đoàn Ukraine phòng thủ trong thành phố Pokrovsk, nhưng trên thực tế, họ chỉ có sức mạnh của một lữ đoàn được biên chế đầy đủ. Hơn nữa, họ khó có thể nhận được tăng viện.
Quân đội Nga (RFAF) đã phát động "Chiến dịch Trident" tại Pokrovsk và Konstantinovka. Hai Lữ đoàn Azov của AFU được triển khai từ Dobropolye (Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn Azov 12 và Tiểu đoàn 3 của Lữ đoàn Azov 14) được triển khai làm lực lượng cơ động tấn công, phải chật vật hỗ trợ cả Pokrovsk và Konstantinovka.
Lữ đoàn 93 và 82 của AFU bị mắc kẹt trong vòng vây hình chữ U của Lữ đoàn 132 RFAF tại Shakhove. Điều này mang đến cho quân Nga cơ hội tốt nhất để tấn công Pokrovsk. Vào tối ngày 21/9, để hỗ trợ cho cuộc tấn công trên bộ, máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã thực hiện các cuộc không kích chính xác bằng bom FAB-1500 vào mỏ than Udachne, ở phía tây nam Pokrovsk.
Các cuộc không kích nhắm vào hai mục tiêu chính: mỏ Pokrovskaya và khu vực tập trung chất nổ của nó; và các ống thông gió của mỏ Pokrovskaya ở phía bắc làng Udachne. Các ống thông gió này và các đường hầm ngầm được kết nối đóng vai trò là một tuyến đường di chuyển nhanh chóng, cơ động và bí mật cho quân Ukraine. Chiến dịch ném bom ban đêm này của Nga, đã chôn vùi một số lượng lớn quân Ukraine.
Theo kênh Readovka, RFAF tiếp tục các đợt tấn công nhằm loại bỏ và bao vây các vị trí phòng thủ quan trọng của AFU tại Pokrovsk. Ngược lại, phía AFU cũng có thể đang chuẩn bị một chiến dịch phản công cục bộ khác, tương tự như chiến dịch mà họ đang tiến hành gần Dobropolye.
Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF tăng cường mạnh mẽ hoạt động tấn công tại Pokrovsk. Họ đã hoàn toàn kiểm soát khu vực nhà dân đơn lẻ ở phía tây thành phố, đồng thời bắt đầu mở cuộc đột kích vào cụm công nghiệp lớn ở ngoại ô tây bắc thành phố.
Nếu chiếm được khu công nghiệp, quân Nga có thể tiếp cận làng Grishino, việc xóa sổ cứ điểm này sẽ giúp RFAF bao vây hoàn toàn nhóm phòng thủ đối phương ở Pokrovsk – Myrnohrad. Sự kháng cự của AFU ở đó cực kỳ kiên cường, và tầm quan trọng của khu vực này là điều hiển nhiên đối với cả hai bên.
Hỏa lực của RFAF cũng đang phá hủy hệ thống phòng thủ của quân đồn trú Ukraine tại các khu chung cư cao tầng. Phần lớn các quận Lazyrny và Shakhtarsky nằm trong tầm bắn thẳng của các loại vũ khí hỏa lực RFAF. Từ quận Shakhtarsky, quân Nga đã bắt đầu thăm dò hệ thống phòng thủ của AFU ở khu vực nhà dân, dọc theo các trục đường Pushkin, Dovzhenko và Samarskaya.
Với những hành động này, RFAF đang cố gắng bao vây vùng lõi trong hệ thống phòng thủ của Pokrovsk bao gồm các tòa nhà cao tầng ở cả hai bên đại lộ Shakhtostroiteley. Việc bắt đầu chiến dịch phá hủy hệ thống phòng thủ toàn diện của thành phố trùng với các sự kiện ở phía bắc, nơi Tập đoàn quân số 51 RFAF tiếp tục đẩy lùi các cuộc phản công mạnh mẽ của AFU, nhằm cắt đứt mũi nhọn tại Dobropolye.
Để đáp trả, RFAF buộc phải áp đặt sức mạnh của họ lên đối phương, buộc AFU phải tái triển khai lực lượng. Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU phải đối mặt với sự lựa chọn: tiếp tục tấn công Dobropolye mà không có gì đảm bảo thành công, hoặc giải cứu khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sina
