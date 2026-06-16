Tây Ninh: Hiệu quả kinh tế từ gói thầu đầu tư công tại xã Cần Giuộc

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường đê Phước Định Yên. Đây là dự án hạ tầng giao thông và thủy lợi có ý nghĩa trọng yếu đối với đời sống dân sinh, bảo vệ sản xuất nông nghiệp của địa phương, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách xã nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và đê bao ngăn lũ.

Gói thầu được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với mã thông báo mời thầu là IB2600220288. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện chặt chẽ dưới sự phê duyệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc, căn cứ theo hệ thống hành lang pháp lý mới nhất gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức cao và bài toán tối ưu nguồn vốn

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-BQLDA ngày 12/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thi công xây dựng có dự toán giá gói thầu được xác định là 7.112.602.000 đồng. Ngay sau khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 19/5/2026, gói thầu đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn.

Sau quá trình đóng thầu vào ngày 28/5/2026 và chấm định các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, kết quả cuối cùng đã được thiết lập tại Quyết định số 244/QĐ-BQLDA ngày 09/6/2026. Theo đó, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 6.684.501.805 đồng.

Nguồn: MSC

Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, công tác lựa chọn nhà thầu tại dự án này đã giúp tiết kiệm cho nguồn ngân sách nhà nước số tiền xấp xỉ 428 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt mức khoảng 6,02%. Trong bối cảnh công tác quản lý đầu tư công đang đòi hỏi sự siết chặt và tối ưu hóa tối đa nguồn lực theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, việc một gói thầu quy mô cấp xã đạt được tỷ lệ tiết kiệm trên 6% được xem là một kết quả cực kỳ tích cực.

Cạnh tranh thực chất từ quy trình đánh giá hồ sơ

Biên bản mở thầu ghi nhận Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tiếp nhận hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của hai đơn vị độc lập là Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng và Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (Báo cáo số 605/2026/BCĐG-TS ngày 05/6/2026) do đơn vị tư vấn độc lập là Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn Xây dựng Trường Sơn, cả hai doanh nghiệp đều nộp hồ sơ hợp lệ và xuất sắc vượt qua các vòng đánh giá khắt khe về năng lực, kinh nghiệm cũng như kỹ thuật. Bản phân tích chi tiết dựa trên Mẫu số 14A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho thấy, sự chênh lệch dẫn đến thắng bại của hai nhà thầu hoàn toàn nằm ở chiến lược tối ưu chi phí dự thầu.

Cụ thể, tại bước đánh giá tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến đưa ra mức giá dự thầu là 6.915.875.446 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng đã đưa ra mức giá cạnh tranh hơn là 6.684.501.805 đồng và được xếp hạng thứ nhất và giành quyền thực hiện hợp đồng.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng triệt để hình thức đấu thầu qua mạng theo các quy định mới của giai đoạn 2025 - 2026 đã loại bỏ hầu hết các can thiệp thủ công mang tính chủ quan. Việc các nhà thầu cạnh tranh trực diện về giá trong một hành lang kỹ thuật chuẩn mực không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp mà còn giúp chủ đầu tư tìm kiếm được đối tác thi công có hiệu năng kinh tế cao nhất. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm tốt và thu hút nhiều nhà thầu tham dự sòng phẳng như tại xã Cần Giuộc cần được khuyến khích và nhân rộng tại hệ thống chính quyền địa phương chuẩn 34 tỉnh, thành phố từ tháng 07/2025.

Năng lực của nhà thầu và trách nhiệm giải trình

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng (MSDN: vn1100929622), có địa chỉ tại số 60, Ấp Phú Thạnh, Xã Phước Vĩnh Tây, Tây Ninh, được thành lập năm 2009, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2017, do ông Lê Thanh Tùng làm người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính là Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn.

Tính đến tháng 06/2026, đơn vị này đã duy trì một sức khỏe tài chính ổn định và năng lực thi công vững chắc tại khu vực phía Nam. Thống kê ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia khoảng 44 gói thầu, trong đó trúng thầu tới 38 gói, trượt 5 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 140.834.621.439 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 137.388.842.640 đồng, với vai trò liên danh: 3.445.778.799 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.47%.

Từ đầu năm đến nay ngoài gói thầu đã trúng nêu trên Công ty Minh Tùng còn ghi tên mình vào nhiều gói thầu khác. Cụ thể: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Tân Lân, trị giá 1.888.580.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Xây dựng tại Ban Quản lý Dự án xã Mỹ Lộc, trị giá 2.981.698.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Tân Lân, trị giá 3.879.567.537 đồng, trúng tháng 03/2026.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, khi kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt công khai, minh bạch, trọng tâm tiếp theo sẽ chuyển sang khâu thực thi hợp đồng. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hệ thống pháp luật đầu tư công hiện hành nhấn mạnh rất rõ vai trò giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư trong toàn bộ vòng đời dự án. Việc đạt được hiệu quả kinh tế ở giai đoạn đấu thầu với số tiền tiết kiệm xấp xỉ 428 triệu đồng là một bước tiến lớn, nhưng giá trị này chỉ thực sự trọn vẹn khi công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm các thông số kỹ thuật an toàn và phát huy tối đa công năng ngăn lũ.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc cùng với Tổ chuyên gia của Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn Xây dựng Trường Sơn và đơn vị thi công trong việc hoàn thiện hợp đồng đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một công trình hạ tầng chuẩn mực, kiên cố.